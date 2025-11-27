7月豪雨沖垮路基 田尾正義橋上游啟動3842萬復建工程

彰化縣田尾鄉正義橋進行「0708豪雨清水溪排水（頂豐段）災修工程」，彰化縣長王惠美等人等人前往實地視察。（記者陳冠備攝）

今年7月連續豪雨重創彰化田尾鄉，造成當地50年最嚴重的一次淹水，豪雨造成清水溪正義橋上游右岸道路、坡面發生大面積崩塌，危及民眾通行安全。彰化縣政府緊急挹注3842萬元進行「0708豪雨清水溪排水（頂豐段）災修工程」，縣長王惠美今（27日）前往視察，要求工程單位加速施工，預計明年6月底完工，「不能再讓鄉親提心吊膽」。

今年7月8日及7月31日的整日豪雨不停，清水溪暴漲，導致護岸道路側坡面遭洪水沖刷崩塌，造成坡岸土石裸露、道路嚴重下陷，對當地居民通行造成極大危險。對此彰化縣府投入3842萬元，進行長度448公尺的護岸修建與3186平方公尺道路修復，將原本脆弱的坡面改建成堅固的直立式護岸。



王惠美今日會同彰化縣議會議長謝典霖等人實地視察，王惠美指出，這次工程趁災後重建契機「升級」防洪設施，將原坡面護岸改為更堅固的鋼筋混凝土直立式結構，不僅提高強度，也能擴大通水斷面，讓清水溪在暴雨時更能宣洩。她也叮囑工程團隊，必須兼顧施工安全、交通動線及環境維護，盡量減少對鄰近居民的影響。

縣府水利資源處表示，近年氣候極端，針對田尾鄉治水工程已累計投入逾1億6593萬元，光是今年2次豪雨災修，包括0708豪雨清水溪排水災修工程等，就獲得4605萬元經費進行復建，復健工期約240天，預計明年6月完工。

今年7月連續豪雨，造成清水溪高漲，河岸中段的田尾鄉發生50年最嚴重的一次淹水。（資料照）

彰化縣政府挹注3842萬元進行「0708豪雨清水溪排水（頂豐段）災修工程」，縣長王惠美（左4）議長謝典霖（左5）等人前往視察。（記者陳冠備攝）

修護工程將原坡面護岸改為更堅固的鋼筋混凝土直立式結構，擴大通水斷面，載暴雨時更能宣洩。（記者陳冠備攝）

