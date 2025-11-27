陸軍司令部聯合婚禮 見證93對佳偶情定終生

「情定大漢‧幸福永傳」聯合婚禮的佳偶們進場接受長官與親友祝福。（記者周敏鴻攝）

陸軍司令部今天在桃園市龍潭區大漢營區舉辦「情定大漢‧幸福永傳」聯合婚禮，93對佳偶在陸軍司令上將呂坤修等長官、親友的祝福中，情定終生，邁向嶄新的幸福人生。

聯合婚禮由新人隊伍遊行揭開序幕，6輛憲指部印地安「挑戰者」重型機車，搭配陸軍樂隊吹奏磅礡樂曲，帶著新人隊伍前往婚禮會場，進入會場後，新人伉儷擔任婚禮歌手獻唱、新人代表從無人機接過定情戒指等巧妙安排，讓婚禮現場洋溢滿滿幸褔。

婚禮會場周邊展出陸射劍二飛彈車、攻擊無人機飛彈系統、阿帕契攻擊直升機、黑鷹直升機等，提供新人與親友們拍照留念外，還設置有氣球裝飾等多元婚禮裝置藝術，讓平日嚴肅的營區增添了滿滿的浪漫氛圍。

「情定大漢‧幸福永傳」聯合婚禮的佳偶們交換定情戒指。（記者周敏鴻攝）

「情定大漢‧幸福永傳」聯合婚禮的佳偶們合影留下幸福紀念。（記者周敏鴻攝）

