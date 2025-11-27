為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    陸軍司令部聯合婚禮 見證93對佳偶情定終生

    2025/11/27 17:46 記者周敏鴻／桃園報導
    「情定大漢‧幸福永傳」聯合婚禮的佳偶們進場接受長官與親友祝福。（記者周敏鴻攝）

    「情定大漢‧幸福永傳」聯合婚禮的佳偶們進場接受長官與親友祝福。（記者周敏鴻攝）

    陸軍司令部今天在桃園市龍潭區大漢營區舉辦「情定大漢‧幸福永傳」聯合婚禮，93對佳偶在陸軍司令上將呂坤修等長官、親友的祝福中，情定終生，邁向嶄新的幸福人生。

    聯合婚禮由新人隊伍遊行揭開序幕，6輛憲指部印地安「挑戰者」重型機車，搭配陸軍樂隊吹奏磅礡樂曲，帶著新人隊伍前往婚禮會場，進入會場後，新人伉儷擔任婚禮歌手獻唱、新人代表從無人機接過定情戒指等巧妙安排，讓婚禮現場洋溢滿滿幸褔。

    婚禮會場周邊展出陸射劍二飛彈車、攻擊無人機飛彈系統、阿帕契攻擊直升機、黑鷹直升機等，提供新人與親友們拍照留念外，還設置有氣球裝飾等多元婚禮裝置藝術，讓平日嚴肅的營區增添了滿滿的浪漫氛圍。

    「情定大漢‧幸福永傳」聯合婚禮的佳偶們進場接受長官與親友祝福。（記者周敏鴻攝）

    「情定大漢‧幸福永傳」聯合婚禮的佳偶們進場接受長官與親友祝福。（記者周敏鴻攝）

    「情定大漢‧幸福永傳」聯合婚禮的佳偶們交換定情戒指。（記者周敏鴻攝）

    「情定大漢‧幸福永傳」聯合婚禮的佳偶們交換定情戒指。（記者周敏鴻攝）

    「情定大漢‧幸福永傳」聯合婚禮的佳偶們合影留下幸福紀念。（記者周敏鴻攝）

    「情定大漢‧幸福永傳」聯合婚禮的佳偶們合影留下幸福紀念。（記者周敏鴻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播