桃園跨年在樂天棒球場 徐若瑄獨家演出

桃園市政府觀光旅遊局公布跨年晚會首波卡司。（桃園市政府提供）

桃園市政府觀光旅遊局今天公布「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波卡司，除「全能女神」徐若瑄在桃園市獨家演出，還有多組實力派、新生代人氣歌手，要在3位金鐘得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持的歡樂氣氛中，讓民眾聽到滿滿超夯金曲、整晚不冷場。

「2026桃園ON AIR跨年晚會」晚會將於12月31日晚間7點，在中壢區樂天桃園棒球場舉辦，周邊設置戶外Live觀賞區，架設大螢幕同步轉播棒球場內演唱會畫面，還有跨年美食市集、美拍打卡點與跨年煙火秀，精彩可期。

請繼續往下閱讀...

觀旅局今公布主持陣容為藝人唐綺陽、林柏昇、謝雨芝，唐綺陽妙語如珠、林柏昇反應敏捷、謝雨芝形象親民，3人的合作令人期待；至於表演藝人，今天先公布9組，其中3組是獨家表演，分別是徐若瑄睽違多年再登跨年，以及唱跳天后温嵐、YELLOW黃宣等；其餘6組藝人包括蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊、女團HUR+、icyball冰球樂團等。

觀旅局長陳靜芳說，桃園跨年以「ON AIR」為活動主題，盼凸顯桃園是「機場城市」的鮮明意象，並傳達「讓世界認識桃園」的展望；今年晚會首度移師樂天桃園棒球場，相信以「球場級」的壯闊音場與視野，將能打造出更震撼更高質感的桃園跨年舞台。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法