為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園跨年在樂天棒球場 徐若瑄獨家演出

    2025/11/27 17:43 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府觀光旅遊局公布跨年晚會首波卡司。（桃園市政府提供）

    桃園市政府觀光旅遊局公布跨年晚會首波卡司。（桃園市政府提供）

    桃園市政府觀光旅遊局今天公布「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波卡司，除「全能女神」徐若瑄在桃園市獨家演出，還有多組實力派、新生代人氣歌手，要在3位金鐘得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持的歡樂氣氛中，讓民眾聽到滿滿超夯金曲、整晚不冷場。

    「2026桃園ON AIR跨年晚會」晚會將於12月31日晚間7點，在中壢區樂天桃園棒球場舉辦，周邊設置戶外Live觀賞區，架設大螢幕同步轉播棒球場內演唱會畫面，還有跨年美食市集、美拍打卡點與跨年煙火秀，精彩可期。

    觀旅局今公布主持陣容為藝人唐綺陽、林柏昇、謝雨芝，唐綺陽妙語如珠、林柏昇反應敏捷、謝雨芝形象親民，3人的合作令人期待；至於表演藝人，今天先公布9組，其中3組是獨家表演，分別是徐若瑄睽違多年再登跨年，以及唱跳天后温嵐、YELLOW黃宣等；其餘6組藝人包括蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊、女團HUR+、icyball冰球樂團等。

    觀旅局長陳靜芳說，桃園跨年以「ON AIR」為活動主題，盼凸顯桃園是「機場城市」的鮮明意象，並傳達「讓世界認識桃園」的展望；今年晚會首度移師樂天桃園棒球場，相信以「球場級」的壯闊音場與視野，將能打造出更震撼更高質感的桃園跨年舞台。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播