澎湖特有種小章魚復育有望 澎科大教授李孟芳歷經10年成功孵化

澎湖特有種小章魚苗成功孵化，沒有蜉游期直接底棲。（李孟芳教援提供）

列入世界最神祕物種之一的澎湖特有種小章魚，每年清明節產卵季節過後就神祕「消失」，生態之謎難解。國立澎湖科技大學養殖系教授李孟芳經過10年研究，終於成功孵化小章魚，可望繼馬糞海膽後完全養殖。

澎湖章魚是1年生，生命週期短、繁殖率低，清明節前後7天的3月29日到4月12日是交配及產卵的高峰期，4月中旬以後，母章魚已躲藏或移棲較深水域待產，這時潮間帶有較高比率出現雄章魚，才是最佳採捕時機。

請繼續往下閱讀...

以往澎湖特有種章魚沒發現過卵，僅水試所澎湖漁業研究中心曾在整理箱網發現4粒章魚卵，但孵化沒多久就宣告死亡。李孟芳孵化章魚卵，卵長徑約16mm，經解剖卵巢只有約100顆，但一般小卵型章魚會孕育數千顆卵，而小卵型孵化在海面上，以浮游生物為食物，大卵型則孵化就底棲，可以直接捕食。

另外，澎湖章魚懷孕期要3到4個月才產出卵，母章魚還要護卵顧3個月，卵內胚胎才會成型孵化，占了生命週期中一半時間，因此，澎湖特有種章魚具生長週期短、生長快速特性。李孟芳奮鬥近10年，終於孵化出近30隻小章魚苗，沒有浮游期，孵化後就直接底棲，背部胴體長近10mm，比其他有浮游期小卵形章魚苗大上3倍多，同時發現，澎湖章魚媽媽護卵期間，不能有光線及其他干擾刺激，否則整窩卵會被母章魚處理不見，後續也不再產卵，因此，澎湖特有種小章魚對懷孕護卵環境很敏感，要求很高。

澎湖特有種小章魚是大卵型，每次產卵一百粒。（李孟芳教援提供）

澎湖特有種小章魚苗成功孵化，朝向完全養殖更進一步。（李孟芳教援提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法