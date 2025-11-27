國旅不是不好玩是被玩壞 台東永續觀光拚「出國感」

帶著遊客長時間的部落深度旅遊成為台東觀光的新解方。（浮定生活基地提供）

國旅被人詬病價高、CP值低、住宿貴，台東縣政府今天召開永續觀光記者會，最特別的是深度旅遊，例如東海岸的「浮定生活基地」一趟遊程就要6小時，認識整片山林、石頭、文化再自籌部落「流水席」。業者說，國旅不是不好玩，是太多「經典遊程」又被玩壞，「爭取政府補助、玩得了無新意，國旅明明就能很好玩」。

當地遊程規劃業者分析，國旅會被罵「貴」，其實是國外旅遊太多隱藏成本沒被算上，除了出國、過海關等時間，光是做功課、找住宿都是時間成本，更重要的是，要能夠讓國旅「貴得有道理」，其實是許多看來小眾或是不易到達的地點與遊程，讓遊客在台灣玩就有「出國感」，又能享受在台灣的便利才是國旅利基。

相較在0403花蓮地震後，從中央到地方補助旅宿、旅遊業者，但到了遊客手中，不是騎腳踏車走經典行程，就是坐遊覽車走馬看花，「這個意義在哪？」靠補助讓業者喘息仍非真正以市場機制吸引客源，最後只讓許多外縣市遊客覺得「國旅就只是這樣」。

例如今天活動中的「浮定生活基地」，負責人米祝帶著遊客上山採集食材，從開始的入山儀式到帶遊程分辨可食與有毒植物，分辦石頭、煮石頭火鍋，最後一起學習編織，吃著自己採集的食物與業者提供的「基本盤」大餐，返家時還帶著伴手禮與自編的織物，一人六個小時3600元。米祝說，本來2千多元，還被客人說「收費太便宜要怎麼過日子？」這才再增加收費又添加行程與內容。

另週，據遊程規劃業者觀察，如「竹湖山居」提供高空滑索、穿越山林、親近自然，今年8月推出迄今700人參加，甚至許多地方根本是大巴上不去，偏偏又有國際旅遊潛力，這種地方旅行社根本不會推，「不是台灣人玩不起，也不是國旅不好玩，是國旅重覆性太高、沒有新鮮感」，因此這次台東縣府推動的永續觀光雖是扣著「永續」主題，但深度旅遊程現的是「沒看過的台灣」，就算在台灣也有出國感。

