為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國旅不是不好玩是被玩壞 台東永續觀光拚「出國感」

    2025/11/27 17:01 記者劉人瑋／台東報導
    帶著遊客長時間的部落深度旅遊成為台東觀光的新解方。（浮定生活基地提供）

    帶著遊客長時間的部落深度旅遊成為台東觀光的新解方。（浮定生活基地提供）

    國旅被人詬病價高、CP值低、住宿貴，台東縣政府今天召開永續觀光記者會，最特別的是深度旅遊，例如東海岸的「浮定生活基地」一趟遊程就要6小時，認識整片山林、石頭、文化再自籌部落「流水席」。業者說，國旅不是不好玩，是太多「經典遊程」又被玩壞，「爭取政府補助、玩得了無新意，國旅明明就能很好玩」。

    當地遊程規劃業者分析，國旅會被罵「貴」，其實是國外旅遊太多隱藏成本沒被算上，除了出國、過海關等時間，光是做功課、找住宿都是時間成本，更重要的是，要能夠讓國旅「貴得有道理」，其實是許多看來小眾或是不易到達的地點與遊程，讓遊客在台灣玩就有「出國感」，又能享受在台灣的便利才是國旅利基。

    相較在0403花蓮地震後，從中央到地方補助旅宿、旅遊業者，但到了遊客手中，不是騎腳踏車走經典行程，就是坐遊覽車走馬看花，「這個意義在哪？」靠補助讓業者喘息仍非真正以市場機制吸引客源，最後只讓許多外縣市遊客覺得「國旅就只是這樣」。

    例如今天活動中的「浮定生活基地」，負責人米祝帶著遊客上山採集食材，從開始的入山儀式到帶遊程分辨可食與有毒植物，分辦石頭、煮石頭火鍋，最後一起學習編織，吃著自己採集的食物與業者提供的「基本盤」大餐，返家時還帶著伴手禮與自編的織物，一人六個小時3600元。米祝說，本來2千多元，還被客人說「收費太便宜要怎麼過日子？」這才再增加收費又添加行程與內容。

    另週，據遊程規劃業者觀察，如「竹湖山居」提供高空滑索、穿越山林、親近自然，今年8月推出迄今700人參加，甚至許多地方根本是大巴上不去，偏偏又有國際旅遊潛力，這種地方旅行社根本不會推，「不是台灣人玩不起，也不是國旅不好玩，是國旅重覆性太高、沒有新鮮感」，因此這次台東縣府推動的永續觀光雖是扣著「永續」主題，但深度旅遊程現的是「沒看過的台灣」，就算在台灣也有出國感。

    帶著遊客長時間的部落深度旅遊成為台東觀光的新解方。（浮定生活基地提供）

    帶著遊客長時間的部落深度旅遊成為台東觀光的新解方。（浮定生活基地提供）

    帶著遊客長時間的部落深度旅遊成為台東觀光的新解方。（浮定生活基地提供）

    帶著遊客長時間的部落深度旅遊成為台東觀光的新解方。（浮定生活基地提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播