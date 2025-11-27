周大觀基金會頒助學金 莊人祥現身鼓勵學子勇敢抗癌

周大觀文教基金會今頒發助學金，衛福部次長莊人祥（右）出席鼓勵學子勇敢抗癌。（圖由周大觀文教基金會提供）

「活著，就是勝利。」周大觀文教基金會設置「抗癌圓夢助學金」，從1997年至今（2025）年，28年來已義助新台幣3億多元，幫助1萬6768位罹癌學生。周大觀文教基金會今（27）日舉辦「抗癌圓夢助學金」頒獎典禮，台灣「防疫五月天」之一、衛福部次長莊人祥罹患胃癌，抗癌成功已恢復健康，今（27）日特別出席，鼓勵罹癌學生勇敢抗癌。

周大觀文教基金會董事長郭盈蘭表示，依據全球醫療數據，每一萬人約有3人罹癌，台灣罹癌學生人數每年新增約580人，以血癌、腦癌、淋巴癌、骨癌、神經母細胞癌等最常見。

請繼續往下閱讀...

郭盈蘭也提到，目前就讀桃園高中一年級、罹患淋巴癌的藍亞庭，已接受12次化療、13次標靶、40次質子放射治療、52次免疫療法、骨髓移植等，自費投入500多萬元，幾乎壓垮一個家庭，周大觀文教基金會捐贈2千冊勵志新書，並發動一書一愛的義賣，需要各界義助健保不給付的癌症治療救命基金。

今日也表揚原民血癌小畫家賴可蜜、淋巴癌樂觀天使吳心婕、血癌廚師天使廖佳宣、單親血癌小鬥士游子傑、罕見顱顏骨癌天使賴心恬、腦癌愛心天使陳佳萱、腦癌天使李佩樺、罕癌愛心藥師黃煒詳等罹癌學生，郭盈蘭感謝他們代表仍在醫院治療的300多位抗癌鬥士受獎，帶動大家熱愛生命，至於其他不方便公開受獎的罹癌學生，基金會將在過年時舉辦「送愛到全國大小醫院系列公益活動」，陸續個別頒發抗癌圓助學金，確保沒有任何罹癌學生孤獨面對癌症，也確保沒有任何父母因孩子罹癌往生而孤獨面對悲痛。

周大觀文教基金會創辦人周進華則表示，周大觀化癌為42首生命詩篇結集出版「我還有一隻腳」，已發行印尼文等48種語言傳愛，為菲律賓貧民窟骨癌天使瑪麗．多尼塔（Mary Donita Uy）等35萬多癌童帶來希望，而近年小額捐款驟減6成，呼籲社會大眾捐電子發票給周大觀文教基金會（愛心專碼：525）。

