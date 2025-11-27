南市議員李啟維媒合善心人士 捐款捐物資助脊髓損傷者

南市議員李啟維邀集退休書記官潘敏捷等社會善心人士及熱心企業，捐助南市脊髓損傷者協會1830公斤白米及8萬元現金。（李啟維提供）

台南市議員李啟維邀集退休書記官潘敏捷等社會善心人士及熱心企業，共同關心身障者權益，捐助台南市脊髓損傷者協會1830公斤白米及8萬元現金，感謝各界以實際行動支持脊髓損傷者在復健、生活重建與社會參與上的需求。

李啟維今天在安平區服務處舉行捐贈儀式，由南市脊髓損傷者協會理事長歐國欽及理監事吳振有、李宗霖、張家盛等人出席代表受贈，南市社會局也出席見證。

南市脊髓損傷者協會理事長歐國欽表示，這份捐贈不只是物資，更是一份肯定與鼓勵，讓身障朋友感受到社會的溫暖。協會未來將持續努力，期盼更多單位能共襄盛舉，成為身障者堅強的後盾，打造更友善無障礙的城市環境。

台南市脊髓損傷者協會指出，脊髓損傷者在日常生活中面臨許多挑戰，包括長期復健、輪椅輔具維護、就業困難與交通不便等，本次獲得捐贈，不僅減輕協會服務壓力，也象徵社會力量支持的重要性。

