    首頁 > 生活

    居家服飾皮革藝品職訓並媒合就業 台南13身心障者縫出成就感

    2025/11/27 16:41 記者劉婉君／台南報導
    黃美玲展示自己完成的作品，找回自信心與成就感。（記者劉婉君攝）

    黃美玲展示自己完成的作品，找回自信心與成就感。（記者劉婉君攝）

    57歲的黃美玲，7年前因中風造成右半邊行動不便，找工作總是碰壁，令她相當沮喪，參加身心障礙者職業訓練課程後，她在女兒的協助下，將自己製作的手工縫製飾品上網銷售，找回自信心。台南市勞工局委託社團法人中華職訓教育發展協會辦理的「居家服飾皮革藝品手工縫製培訓班」今（27）日結訓，包括黃美玲在內13人完成訓練，學員開心展現成果，現場也結合廠商就業媒合，幫助學員融入社會與職場。

    黃美玲原本經營服飾店，中風後店面結束營業，謀職更是屢遭拒絕。剛加入居家服飾皮革藝品手工縫製培訓班時，因右手不方便，她只能把材料放在左腿上靠著單手縫製，左腿常因此被針刺得滿是傷痕，後來放在抱枕上作業才獲得改善，她說，「看到作品完成且順利售出，真的很有成就感。」

    中華職訓教育發展協會理事長陳英玉表示，居家服飾皮革藝品手工縫製培訓班共有13名學員，經過735小時的課程訓練，包括縫紉機台操作、基本手縫車縫、居家生活服飾及包品製作、複合媒材製作、皮革品製作等，同時也教導學員面對面行銷或透過網路銷售的技巧，幫助學員可以進入職場。

    今天的結訓儀式除了展示學員的作品，也邀請3家廠商前往參與，讓廠商可以實際了解每位學員的手藝，尋找適合的人才。也有學員已計劃成立個人工作室，自行銷售自己的作品。

    居家服飾皮革藝品手工縫製培訓班13名學員結束735小時的課程，於結訓儀式上展示自己的作品。（記者劉婉君攝）

    居家服飾皮革藝品手工縫製培訓班13名學員結束735小時的課程，於結訓儀式上展示自己的作品。（記者劉婉君攝）

