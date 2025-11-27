他猶豫買老屋大坪數或新成屋小宅？ 網友曝關鍵一面倒選老屋

網友發文分享，自己準備買房，但對於該選擇老屋大坪數，還是新成屋小宅感到相當糾結，示意圖。（資料照）

房價高漲，但有不少年輕購屋族存下一筆積蓄後，還是傾向買個房子安身立命。網友發文分享，自己存下一筆積蓄準備買房，但對於該選擇老屋大坪數，還是新成屋小宅感到相當糾結。貼文曝光後，多數網友選擇「老屋大坪數」，並指出管線與裝潢都可以翻新，但空間大小無法改變。

前天網友在PTT以「買房傾向20年老房大坪數還是新成屋」為題發文說，自己經過一段時間努力，終於存下一些積蓄準備購屋，但對於到底該選擇較舊、坪數較大的老屋，還是小坪數的新成屋感到相當糾結。他指出，目前房價不低，即便買房後還需要額外花費裝潢，對財務壓力仍是一大考驗。

原PO特別提到，新成屋多為10坪出頭的小宅，他不確定日後居住是否舒適，尤其考慮到未來可能還會再換房。他因此詢問網友意見，希望了解大家在類似情況下會如何抉擇，並對比老屋與新屋的優缺點。

貼文曝光後，多數網友傾向選擇老屋大坪數，「我會選18年的，耐震法規改了，室內坪數大，隔間用泥磚牆也不是輕隔間；那種12坪兩房明室暗廳，感覺住久會很壓抑」、「選大不選小，10幾坪真的會壓抑」、「相同地點選空間大，管線裝潢都可以換，空間怎麼樣都換不了」、「中古大坪數，很多問題可以靠翻修處理，但坪數是唯一無解的，只能靠換屋」。

也有網友從其他角度提供建議，「主要看大樓管理維護的現況，維護好的，屋齡不是問題，都還很香」、「會看公設還有自己的預算去評估」、「房屋結構沒問題屋內要多新都可以啊」、「看地點在哪啊」、「未來要換就新成屋，要買車位」、「買負擔的起的，老房需不需要裝潢？新成屋管理費多少？這樣衡量下就知道要買什麽了」。

