聽障生魔髮師 萬能科大陳力宏堅強意志學習美髮贏得多項榮譽

陳力宏以美髮技藝贏回許多榮譽。（萬能科大提供）

桃園市中壢區萬能科技大學時尚造型設計暨表演藝術系大2學生陳力宏先天性聽障，面臨溝通挑戰，憑藉著想要成為美髮師的堅強意志，努力不懈，過去1年多來，以純熟技藝拿下首屆ISO國際美容專業技能盛典的創意編梳冠軍等多項榮譽，已成為萬能科大時尚暨表藝系的明日之星。

陳力宏的父親、哥哥都是美髮設計師，他耳濡目染而熱愛美髮，高中時就讀啟聰學校攻讀餐飲科，待進入萬能科大後，他毅然決定選擇表藝系，希望效法父兄也能成為美髮師，經過老師陳育睿悉心指導、鼓勵，讓他奠定專業基礎，順利取得「男子理髮丙級技術士證照」作為他未來成為美髮設計師的基礎外，更參加各項競賽累積經驗、隨著陳育睿擔任大型活動的造型師，得到展現他創意與細膩的機會。

請繼續往下閱讀...

陳力宏說，雖然他的聽力受限，但他美髮過程中，能透過觀察、手勢、細微感受等，來進行溝通，再以專注的態度完成每1件創作，幸運贏得了「用心感受美」的稱讚。

過去1年多來，陳力宏已贏得2024年首屆ISO國際美容專業技能盛典創意編梳、2024年HBC世界盃髮型美容美睫眉藝文創國際比賽世界編梳靜態組、2025年第9屆國際青年創意美學競賽潮流商業剪髮組的冠軍等榮譽，時尚暨表藝系主任林禎唯說，陳力宏的努力與成果，證明了懷抱熱情與堅持，就有可能將困難轉化為成長的力量。

陳力宏（前左）勤練美髮技藝。（萬能科大提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法