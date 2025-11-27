為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗多校校慶參加學生家長停車遭警開單 議員盼研擬根本解法

    2025/11/27 16:16 記者蔡政珉／苗栗報導
    校慶多所學校家長開車參加被警方開單，議員（左）盼研擬根本解法。（取自苗栗縣議會網站）

    校慶多所學校家長開車參加被警方開單，議員（左）盼研擬根本解法。（取自苗栗縣議會網站）

    民進黨苗栗縣議員邱毓興今天在縣議會質詢時提及，苗栗縣竹南鎮多所國小上週舉辦校慶運動會，周遭遇到警方開單，他強調「違規停車當然不對」，不過家長難得參加小孩在學校活動卻因此被開單掃興。他詢問教育處與警察局是否有共同協調機制？能協助指揮引導，避免家長亂停車，也盼研擬根本解決方法。

    苗栗縣警察局長王森瑒表示，主辦單位舉辦活動時要連帶考慮是否產生交通容量或交通運輸、動線規劃問題，主辦單位可事先向路權主管機關申請路權以便規劃，但警察非路權單位。

    邱毓興說，學校一年舉辦大型活動頂多兩次，通常為校慶運動會與畢業典禮，而校慶參加者較多，教育處是否有通知學校申請周邊道路路權，並詢問警方活動地點周遭何處可以停車避免被開單，盼教育處與警察局能研商解法。

    苗縣府教育處長葉芯慧則說，會轉知學校，若有舉辦如校慶運動會活動可先申請路權以便家長停車；苗縣府交通工務處長古明弘則說，根本解決之道是申請路權，包括人行道停放機車等等，將透過道安會報處理，進行道安會報時包括各公所等等的路權單位皆會到場，以道安會報為基礎由教育處發函。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播