苗栗多校校慶參加學生家長停車遭警開單 議員盼研擬根本解法

校慶多所學校家長開車參加被警方開單，議員（左）盼研擬根本解法。（取自苗栗縣議會網站）

民進黨苗栗縣議員邱毓興今天在縣議會質詢時提及，苗栗縣竹南鎮多所國小上週舉辦校慶運動會，周遭遇到警方開單，他強調「違規停車當然不對」，不過家長難得參加小孩在學校活動卻因此被開單掃興。他詢問教育處與警察局是否有共同協調機制？能協助指揮引導，避免家長亂停車，也盼研擬根本解決方法。

苗栗縣警察局長王森瑒表示，主辦單位舉辦活動時要連帶考慮是否產生交通容量或交通運輸、動線規劃問題，主辦單位可事先向路權主管機關申請路權以便規劃，但警察非路權單位。

邱毓興說，學校一年舉辦大型活動頂多兩次，通常為校慶運動會與畢業典禮，而校慶參加者較多，教育處是否有通知學校申請周邊道路路權，並詢問警方活動地點周遭何處可以停車避免被開單，盼教育處與警察局能研商解法。

苗縣府教育處長葉芯慧則說，會轉知學校，若有舉辦如校慶運動會活動可先申請路權以便家長停車；苗縣府交通工務處長古明弘則說，根本解決之道是申請路權，包括人行道停放機車等等，將透過道安會報處理，進行道安會報時包括各公所等等的路權單位皆會到場，以道安會報為基礎由教育處發函。

