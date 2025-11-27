議員籲崗山之眼蓋單線纜車 高閔琳:先改善公園空間後再努力

議員林志誠建議崗山之眼與阿公店森林公園可設單線纜車。（記者王榮祥攝）

高市議員林志誠建議崗山之眼到阿公店森林公園間，可規劃單線纜車；高市觀光局長高閔琳答詢指出，會先改造崗山之眼現有環境後、再做努力。

林志誠指出，崗山之眼設立後，人潮逐漸下滑，目前正在進行硬體改善，初步規劃2026初完工啟用；他建議市府參考日本景點作法，可於崗山之眼與阿公店森林公園間規劃單線纜車，相信可以帶動觀光商機。

高閔琳答詢坦言，崗山之眼從2017啟用後，與國內其他設有天橋玻璃的景點一樣、都有人數下滑情況。

她提到上面空間須調整，還有攤商品質及餐飲種類須檢視，以及遮蔭少等問題，市府向中央爭取到4200萬元經費改善，會再第一、四平台進行空間改造，並設置遮蔭處，預計明年過年能後順利完工。

至於纜車部分，面臨情況跟旗津纜車有點雷同，必須評估地質、環境影響評估、長期是否符合自償性、有無潛商；先前立委邱志偉也邀相關單位協調過，初步評估暫時無興建利基，等未來改善公園空間後，應有可努力的空間。

觀光局長高閔琳表示，將先完善崗山之眼線有空間改造計畫，後續再努力其他設備。（記者王榮祥翻攝）

