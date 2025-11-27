設計助憨兒獨立完成封箱 獲標檢局輔具設計金獎肯定

「封得好，沒煩惱」的箱蓋輔具，設計具巧思 ，可助心智障礙者獨立完成封箱。（喜憨兒基金會提供）

為培養心智障礙者獨立與訓練，社福團體會提供烘焙、餐飲及禮盒包裝等技能培訓，但憨兒們最害怕的就是「封箱」作業，常常無法辨識黏貼位置而失敗受挫，喜憨兒基金會社區作業設施鳳山站運用巧思，設計獨特的封箱箱蓋，讓其可獨立完成封箱作業，獲經濟部標準檢驗局「2025年身心障礙與高齡者輔具產品通用設計競賽」金獎肯定。

基金會表示，推動多年「社區作業設施」服務，讓能力不足以進入庇護工場，又不想被安置在照顧機構內的憨兒們，有更好的選擇，有烘焙、門市餐飲、園藝、黏貼包裝、禮盒組裝等活動，憨兒們從中取得成就感。

請繼續往下閱讀...

但基金會發現，憨兒們最害怕「封箱」作業，受限視覺、動作協調與精細操作，常常無法辨識膠帶黏貼位置而容易封歪掉，使其受挫，喜憨兒社區作業設施副組長紀慧玲表示，開始發想解決憨兒封箱困擾的設計，推出「封得好，沒煩惱」的箱蓋輔具，可協助心智障礙者獨立完成封箱工作，提高封箱準確性與速度，讓原本40秒能封好一箱進步到20秒。

而新的箱蓋輔具，也參加標檢局「2025年身心障礙與高齡者輔具產品通用設計競賽」，從132件參賽作品中脫穎而出，兼具創新與實用性，紀慧玲說，獲獎時除了興奮開心，更重要的是這個輔具背後的價值是被看見的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法