為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    設計助憨兒獨立完成封箱 獲標檢局輔具設計金獎肯定

    2025/11/27 15:59 記者吳柏軒／台北報導
    「封得好，沒煩惱」的箱蓋輔具，設計具巧思 ，可助心智障礙者獨立完成封箱。（喜憨兒基金會提供）

    「封得好，沒煩惱」的箱蓋輔具，設計具巧思 ，可助心智障礙者獨立完成封箱。（喜憨兒基金會提供）

    為培養心智障礙者獨立與訓練，社福團體會提供烘焙、餐飲及禮盒包裝等技能培訓，但憨兒們最害怕的就是「封箱」作業，常常無法辨識黏貼位置而失敗受挫，喜憨兒基金會社區作業設施鳳山站運用巧思，設計獨特的封箱箱蓋，讓其可獨立完成封箱作業，獲經濟部標準檢驗局「2025年身心障礙與高齡者輔具產品通用設計競賽」金獎肯定。

    基金會表示，推動多年「社區作業設施」服務，讓能力不足以進入庇護工場，又不想被安置在照顧機構內的憨兒們，有更好的選擇，有烘焙、門市餐飲、園藝、黏貼包裝、禮盒組裝等活動，憨兒們從中取得成就感。

    但基金會發現，憨兒們最害怕「封箱」作業，受限視覺、動作協調與精細操作，常常無法辨識膠帶黏貼位置而容易封歪掉，使其受挫，喜憨兒社區作業設施副組長紀慧玲表示，開始發想解決憨兒封箱困擾的設計，推出「封得好，沒煩惱」的箱蓋輔具，可協助心智障礙者獨立完成封箱工作，提高封箱準確性與速度，讓原本40秒能封好一箱進步到20秒。

    而新的箱蓋輔具，也參加標檢局「2025年身心障礙與高齡者輔具產品通用設計競賽」，從132件參賽作品中脫穎而出，兼具創新與實用性，紀慧玲說，獲獎時除了興奮開心，更重要的是這個輔具背後的價值是被看見的。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播