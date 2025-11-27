不當月光族！小資女公開「省錢秘訣」35K竟狂存1.2萬

一名月薪僅35K的小資女，近日發文霸氣公開自己的存錢戰績，靠著一套獨門的「生存法則」，每月竟能穩定存下1萬2千元。（示意圖）

薪水低、物價貴，是現在許多年輕上班族的痛。在這種高壓環境下，一名月薪僅35K的小資女，近日發文霸氣公開自己的存錢戰績，靠著一套獨門的「生存法則」，每月竟能穩定存下1萬2千元，超強的理財紀律讓大批網友看了直呼：「太強了，受我一拜」。

原PO在Dcard發文表示，自己剛踏入社會時收入不高，為了避免房租吃掉大半薪水，選擇與朋友合租家庭式三房住宅，平均每人僅負擔8千元。她指出，相較單人套房動輒破萬的租金，合租不但便宜、空間更大，還能使用廚房自己開伙，餐費瞬間省下一大筆。此外，家庭式租屋多以台電、台水計費，也降低房東「加價賺差額」的機率。

在日常開銷部分，原PO把每月餐費控制在1萬元內。早餐靠超商飯糰或SUBWAY平價餐點解決，午餐就在公司附近覓食，晚餐則多自己煮；就算偶爾偷懶，泡麵加蛋加肉也能在百元內打發。為了讓採買更划算，她習慣在黃昏市場、好市多或 LOPIA 晚間特價時採購，再分裝冷凍，讓每一塊錢都花得其所。

為避免衝動購物，原PO更堅持將信用卡額度維持在學生時期的2萬元，「額度小一點，慾望就少一點。」她強調，小資生活不是虐待自己，而是認清「大支出」在哪裡，抓好原則自然能存下錢。

貼文一出，大批網友紛紛留言表示收穫滿滿：「我38K常常月底見底，看了真的要檢討」、「家庭式合租真的省很大，還能一起共用訂閱」、「這樣生活反而很舒服，不是窮，是把錢花在對的地方」、「知道什麼是需要、什麼是想要，存錢就會變簡單」。

