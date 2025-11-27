台南永康轉運站啟用 7國道客運路線連結市區公車

永康轉運站啟用，有7條國道客運路線進駐，並串聯市區公車。（記者劉婉君攝）

台南「永康轉運站」今（27）日啟用，不僅提供7條國道客運路線服務，並結合市區公車，串聯台南火車站、永康火車站、奇美醫院、成大醫院、安南醫院、亞太棒球村等，涵蓋旅遊、生活、觀光與醫療資源，期能創造地方發展加乘效益。

永康轉運站位於永康物流及轉運專區內，興建經費5300萬元，交通部公路局補助給約4500萬元，設有8席大客車月台及1席市區公車停靠區，並附設接送區、YouBike設施及汽機車停車場，提供接駁服務的候車與轉運空間。平均1個月旅客超過3萬人次，平日約1200人次，假日約2200人次，除了站內規劃有機車停車100席，臨近有廣19汽機車停車場，近期也增設路邊機車停車格近460格。

市長黃偉哲表示，早期永康鹽行地區國道客運停靠站位於台1線上，客運在路邊等候旅客上下車，常造成汽機車爭道亂象，易釀事故，且乘客候車環境也不友善，因而規劃新設轉運站。如今永康轉運站啟用，讓市民乘坐大眾運輸工具更安全及舒適，也為當地交通改善帶來新契機。

目前南市還有平實轉運站採BOT案方式開發興建中，另外也規劃向中央爭取經費，於安平區增設安億轉運站，但工程相關期程尚無法確定。

永康轉運站由市長黃偉哲（中左）等人啟用。（記者劉婉君攝）

