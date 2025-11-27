嘉義新港六興宮建廟200年 雕刻首尊王得祿將軍神像明年開光

溪北六興宮建廟200年慶祝活動，雕刻王得祿將軍神像，是首尊王得祿神像。（記者王善嬿攝）

嘉義縣新港鄉溪北六興宮建廟200週年慶，為感念清領時期一品將軍王得祿對六興宮的奉獻，經媽祖指示，雕刻王得祿將軍神像，今上午舉辦入神入五寶科儀，由福州派藝師張瑞藝泥塑製作的王得祿神像初胚首度曝光，預計明年農曆3月媽祖聖誕時舉行開光儀式。

嘉義縣長翁章梁、立委陳冠廷、六興宮主委江筱芃今焚香祭祀、進行入神入五寶科儀，翁章梁表示，王得祿將軍與六興宮關係密切，廟方以感恩心情，泥塑王得祿將軍神像，入廟享受萬年香火，相信後人有很深的光榮感。

翁章梁表示，王得祿是台灣傳奇人物，從小島到中原做到那麼大的官，很不簡單，今祈求神明保佑嘉義縣風調雨順、所有信徒平安；六興宮前的六興橋是媽祖自己要來的，當時賴清德總統與行政院院長卓榮泰信仰六興宮媽祖，聽到主委江筱芃提及橋梁斷面、橋梁都有改建需求，後續編列預算、施工完成，賴清德總統並出席六興橋通車典禮。

江筱芃表示，王得祿為清領時期台灣人最高官位者，位居一品，1826年起，王得祿將軍將3尊媽祖像迎回溪北宅第供奉，隨後興建六興宮，至今建廟200年；今年舉辦慶祝活動受媽祖指示，雕刻王得祿將軍神像，擇日於今天舉行入神儀式，待神像雕塑完成，明年農曆3月媽祖聖誕時，將依循道教傳統舉行開光儀式。

王得祿第6代子孫98歲王乃良今天與會見證，他說家族長年在六興宮設立長生祿位，雖太保市設有王氏家廟，然而家廟中僅供奉牌位、並無神像；六興宮泥塑的神像，是第一尊王得祿將軍神像，祖先能入廟受信眾祭拜供奉，後代也能到廟裡瞻仰祖先容貌，讓他很開心、深感榮幸。

王得祿第6代子孫王乃良。（記者王善嬿攝）

嘉義縣長翁章梁（右三）、立委陳冠廷（右二）、六興宮主委江筱芃（右四）等人今與會神像入神入五寶科儀。（記者王善嬿攝）

廟方致贈「步步高昇」墨寶給縣長翁章梁，象徵媽祖的祝福。（記者王善嬿攝）

