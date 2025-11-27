南市北區親子館啟用 用園藝打造親子共學綠生活

南市北區親子悠遊館啟用，提供多元、近便且安全的育兒空間。（南市社會局提供）

為強化台南市育兒支持網絡、營造友善家庭環境，南市社會局運用北區大和里活動中心3樓空間，設置南市第13處親子悠遊館─北區親子悠遊館，今天正式啟用。南市社會局表示，北區親子悠遊館以「園藝」為主題，結合自然綠意與教育理念，打造具生命力的親子共學場域，象徵親職教育與陪伴成長的美好歷程。

南市社會局長郭乃文指出，北區親子悠遊館內規劃3大亮點，包括綠意探索遊戲空間、親職園藝手作課程及社區花園交流平台，讓家庭在互動中學習、在共享中成長。

今天啟用儀式，由南市副市長趙卿惠主持，南市社會局長郭乃文、北區區長潘寶淑、市議員許至椿、陳怡珍、蔡宗豪、沈震東及北區大和里里長陳美惠等多人出席，崑山科技大學副校長鐘俊顏及學校社福團體代表也到場參與。

南市府表示，南市自2013年起推動親子悠遊館設置，致力於提供多元、近便且安全的育兒空間，落實中央「願生、能養」的政策目標。截至今年10月底，全市未滿7歲幼兒達7萬7624人，已完成建置並營運12處親子悠遊館，北區為第13處新場館。未來將於3年期間再增設6處，分別為安南區、永康區、大曾文、學甲區、安定區及中西區，讓更多家庭能就近享有優質育兒服務。

南市第13處親子悠遊館─北區親子悠遊館正式啟用。（南市社會局提供）

