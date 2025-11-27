為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄六龜山茶奪AVPA世界茶葉大賽金獎 評審團深入山林大開眼界

    2025/11/27 15:32 記者陳文嬋／高雄報導
    法國AVPA世界茶葉大賽評審團深入六龜山林探訪原生山茶。（記者陳文嬋攝）

    法國AVPA世界茶葉大賽評審團深入六龜山林探訪原生山茶。（記者陳文嬋攝）

    高雄六龜山茶聞名國際，桃源燿興茶廠、六龜新發社區參加法國AVPA世界茶葉大賽，分別以白茶奪下金獎、橙茶榮獲最佳風味獎，AVPA評審團更深入山林，探訪原生山茶喬木，驚呼大開眼界！

    農業局長期輔導六龜山茶產業，今年法國AVPA世界茶葉大賽再創佳績，由桃源燿興茶廠以白茶奪得金獎，六龜新發社區以橙茶榮獲最佳風味獎，AVPA評審主席Carine Baudry與技術評審Florian Aumaire十分重視台灣茶產業，肯定六龜山茶風味獨到，具備國際市場稀有性，未來在精品茶領域具有高度發展潛力。

    2人在多屆AVPA金獎得主苗栗雪見高山茶製茶師張立欣帶隊陪同，探訪六龜原生山茶喬木，見證茶樹生長於山林坡地、採摘不易的自然環境，理解六龜山茶風味形成的珍貴條件，並享用在地風味餐，感受六龜茶農與山林共生的生活樣貌。

    2人更與12家在地茶農、茶廠進行品茶交流，茶農們親手沖泡自家山茶，並介紹茶品特色與製程，在2人逐一品茗後，針對香氣、韻味與呈現方式提出建議，並分享國際茶品市場風味偏好與趨勢，讓在地茶農獲取難得的國際級專業回饋，也深化六龜山茶在世界茶界的曝光度。

    新發社區發展協會理事長湯嘉富表示，六龜山茶栽培技術、製茶工藝及市場能見度逐年提升，透過參與國際競賽與展會交流，讓更多人認識原生山茶獨特的風味價值；農業局長姚志旺說，高雄山茶的特殊風土、自然環境與茶農堅持，已受到國際認可。

    法國AVPA世界茶葉大賽評審團深入高雄六龜與茶農交流。（記者陳文嬋攝）

    法國AVPA世界茶葉大賽評審團深入高雄六龜與茶農交流。（記者陳文嬋攝）

    法國AVPA世界茶葉大賽評審團深入高雄六龜與茶農交流。（記者陳文嬋攝）

    法國AVPA世界茶葉大賽評審團深入高雄六龜與茶農交流。（記者陳文嬋攝）

    法國AVPA世界茶葉大賽評審團深入高雄六龜與茶農交流。（記者陳文嬋攝）

    法國AVPA世界茶葉大賽評審團深入高雄六龜與茶農交流。（記者陳文嬋攝）

    法國AVPA世界茶葉大賽評審團深入高雄六龜與茶農交流。（記者陳文嬋攝）

    法國AVPA世界茶葉大賽評審團深入高雄六龜與茶農交流。（記者陳文嬋攝）

    法國AVPA世界茶葉大賽評審團深入六龜山林探訪原生山茶。（記者陳文嬋攝）

    法國AVPA世界茶葉大賽評審團深入六龜山林探訪原生山茶。（記者陳文嬋攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播