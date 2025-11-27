高雄六龜山茶奪AVPA世界茶葉大賽金獎 評審團深入山林大開眼界

法國AVPA世界茶葉大賽評審團深入六龜山林探訪原生山茶。（記者陳文嬋攝）

高雄六龜山茶聞名國際，桃源燿興茶廠、六龜新發社區參加法國AVPA世界茶葉大賽，分別以白茶奪下金獎、橙茶榮獲最佳風味獎，AVPA評審團更深入山林，探訪原生山茶喬木，驚呼大開眼界！

農業局長期輔導六龜山茶產業，今年法國AVPA世界茶葉大賽再創佳績，由桃源燿興茶廠以白茶奪得金獎，六龜新發社區以橙茶榮獲最佳風味獎，AVPA評審主席Carine Baudry與技術評審Florian Aumaire十分重視台灣茶產業，肯定六龜山茶風味獨到，具備國際市場稀有性，未來在精品茶領域具有高度發展潛力。

2人在多屆AVPA金獎得主苗栗雪見高山茶製茶師張立欣帶隊陪同，探訪六龜原生山茶喬木，見證茶樹生長於山林坡地、採摘不易的自然環境，理解六龜山茶風味形成的珍貴條件，並享用在地風味餐，感受六龜茶農與山林共生的生活樣貌。

2人更與12家在地茶農、茶廠進行品茶交流，茶農們親手沖泡自家山茶，並介紹茶品特色與製程，在2人逐一品茗後，針對香氣、韻味與呈現方式提出建議，並分享國際茶品市場風味偏好與趨勢，讓在地茶農獲取難得的國際級專業回饋，也深化六龜山茶在世界茶界的曝光度。

新發社區發展協會理事長湯嘉富表示，六龜山茶栽培技術、製茶工藝及市場能見度逐年提升，透過參與國際競賽與展會交流，讓更多人認識原生山茶獨特的風味價值；農業局長姚志旺說，高雄山茶的特殊風土、自然環境與茶農堅持，已受到國際認可。

