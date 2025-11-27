第27屆台法科技獎 雙邊共建全球最大野生釀酒酵母基因庫

第27屆台法科技獎27日頒獎，頒給台灣中研院研究員蔡怡陞（左3）與法國國家科學研究院資深研究員Gianni Liti（左2），2人共建全球規模最大的野生釀酒酵母基因體資料庫，有助基因體與演化生物學領域發展。（國科會提供）

台灣與法國長期科研合作，第27屆台法科技獎今（27日）在法國法蘭西自然科學院所屬之西蒙娜和西諾德爾杜卡基金會舉行，頒給台灣中研院研究員蔡怡陞與法國國家科學研究院資深研究員Gianni Liti，2人合作多年，共同建立全球規模最大的野生釀酒酵母基因體資料庫，有助基因體與演化生物學領域發展。

台法科技獎為雙邊科研合作的重要象徵，今年授獎給中研院生物多樣性研究中心研究員蔡怡陞，與法國國家科學研究院資深研究員Gianni Liti，表彰團隊在基因體與演化生物學領域的卓越合作與創新成果。

蔡怡陞與Gianni Liti多年跨國協作，共同建立全球規模最大的野生釀酒酵母基因體資料庫之一，透過高解析度演化基因體技術，重建酵母的族群結構、遷徙軌跡與人類馴化歷史，連結森林生態、生物多樣性、微生物演化及生物科技應用，為未來的生態基因體學、永續生物科技與食物研究開啟新的合作能量。

國科會副主委陳炳宇表示，台法基於互補的科研價值與共同的民主自由理念，已建立逾30年的長期合作關係，盼雙邊科技交流，在半導體、人工智慧、網路安全、量子科技、健康醫療、海洋、綠能、太空等領域深化交流與合作。

駐法國代表處大使郝培芝也表示，台法科技獎象徵雙邊科研合作的最高榮譽，並鼓勵更多科研團隊積極參與國際合作。法蘭西自然科學院國際事務副院長Francis-André Wollman則肯定，該獎項歷經27屆，見證雙邊在科研領域的卓越貢獻。

