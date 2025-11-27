停業「站長咖啡」旁！ 花宅公園彩繪「古早味」壁畫 勾起童年回憶

花宅公園站長咖啡旁牆壁，彩繪黃金色沙灘也走入歷史。（民眾提供）

經營11年的站長咖啡網紅景點，因負責人林明地年歲漸高，今年宣布永久停業，讓望安花宅失去1處網紅景點，在望安社區理事長葉長根、曾文明老師建議下，由議員陳佩真與澎湖縣政府文化局長陳鈺雲及畫家，現場會勘後決定圖案，在站長咖啡旁花宅公園牆壁，新增了一幅結合當地古早風貌的圖畫，把舊有的景像一一的呈現出來，勾起大家的回憶。

原本牆壁上舊有的圖案，經過10年的歲月洗禮已斑駁不堪。在眾人的建議下，新的圖案出爐！畫出了村莊早年的作息，有魚灶、有牛、有船進港、有人秤魚在買賣，還有綠蠵龜，也畫出了許多花宅村民心中的痛，那就是成為歷史，美麗動人的金黃色沙灘景色不再。

毀掉這美麗的沙灘已是事實，目前無法改變，能改變的是花宅年輕一輩想守護花宅的朋友，一起合作來為要在花宅施作的工程把關，不是任何事都可以做，大家一起來改變花宅建設花宅活化花宅。

澎湖望安的花宅聚落（現稱中社村）是全國第一座登錄的「重要聚落建築群」，以其保存完整的傳統漢式、和洋折衷式等古厝建築聞名，具有超過300年的歷史。 今年走入歷史的站長咖啡，是服務台鐵40年的陳明地，2011年在高雄站長任內榮退，2014年返鄉利用自家祖宅經營站長咖啡，最令人津津樂道的是店長親製酥脆、低糖、不黏牙的「站長花生糖」與望安特產「中卷麵線」等，其中除了咖啡外，又以中卷麵線最令人難忘，整尾中卷直接上菜，豪邁大方的吃法打響知名度。

澎湖望安的花宅聚落，是全國第一座登錄的「重要聚落建築群」。（記者劉禹慶攝）

