    首頁 > 生活

    去離島租電動機車！ 交通部試辦每輛汰換補助3萬元

    2025/11/27 15:26 記者吳亮儀／台北報導
    交通部宣布啟動「離島低碳交通區」試辦計畫，鼓勵當地的機車租賃業者將燃油車汰換為電動機車，每輛最高可補助3萬元。（資料照）

    交通部宣布啟動「離島低碳交通區」試辦計畫，鼓勵當地的機車租賃業者將燃油車汰換為電動機車，每輛最高可補助3萬元。（資料照）

    交通部宣布啟動「離島低碳交通區」試辦計畫，鼓勵當地的機車租賃業者將燃油車汰換為電動機車，每輛最高可補助3萬元，目標2年汰換掉3千輛，優先以小琉球、綠島和蘭嶼試辦。

    這項補助汰換電動機車措施是配合行政院的「營造深度減碳運輸環境暨打造低耗能交通場域計畫」，交通部已公告「交通部試辦離島地區租賃機車電動化計畫補助作業要點」。

    計畫補助分「基本型」及「競爭型」。基本型為2年完成汰換租賃燃油機車為電動機車達1000輛；競爭型為2年完成汰換租賃燃油機車為電動機車超過1000輛，或1年9個月內完成汰換1000輛。

    這項計畫計畫由交通部補助，項目為全新電動機車每輛3萬元（含保養維修服務）；車齡2年以內，且行駛里程低於3500公里的已領牌但未報廢的電動機車，每輛5000元（含保養維修服務）；辦理利害關係人溝通協商作業，每案原則200萬元。

    交通部說明，這項計畫總預算為9000萬元，為期2年，由中央、地方與業者三方合作，在離島率先打造具示範性的低碳交通區，目標希望2年鼓勵汰換3000輛電動機車。

    這項計畫也訂定車輛規格與管理要求，參與電動機車須符合普通重型以上等級、動力至少8馬力，續航力需能繞行當地兩圈，且車輛在投入營運後4年內不得轉賣或改作他用，確保補助資源落實於離島運輸改善上。

