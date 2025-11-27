台南白河蓮藕產量剩2成 12/5首辦白河商圈購物節登場

白河商圈12月5日將在白河運動公園首度舉辦「星光漫漫餐車購物節暨歲末感恩晚會」，刺激災後的商機。（記者楊金城攝）

「蓮鄉」台南白河蓮子受7月丹娜絲風災只剩4成產量，連帶的目前採收中的蓮藕更只有2成產量，銳減8成，白河商圈12月5日將在白河運動公園首度舉辦「星光漫漫餐車購物節暨歲末感恩晚會」，刺激災後的商機，民眾買到蓮藕粉可說挖到寶。

白河區公所、白河街區繁榮發展促進會今天（27日）為12月5日首度舉辦的白河購物節宣傳，區長董麗華指出，白河星光漫漫餐車購物節集合特色市集、人氣餐車、美食饗宴、樂團、熱舞和魔術表演與親子活動，打造最有氛圍的歲末夜晚，不只行銷白河特色產品，讓民眾了解白河商圈的購物魅力，並希望振興白河商圈的商機，歡迎民眾前來白河小旅行，參加購物節、感恩晚會，順遊關子嶺泡湯、品嘗桶仔雞美食等

白河街區繁榮發展促進會理事長葉韋杉說，白河購物節除有知名飲品、炸物、異國風味到甜點小食，在地的白河蜂蜜、蓮藕、桶仔雞、香酥鴨也大受歡迎。

其中蓮藕粉得來不易，白河蓮花今年約種植150公頃，歷年最少面積，蓮子受災減產後，蓮藕同樣受災，種蓮的永安里長葉辛芳表示，1分地蓮田只剩產出5、600台斤蓮藕，產量銳減8成，以往12斤蓮藕可製成1斤蓮藕粉，現在約近20斤蓮藕才可製成1斤蓮藕粉，1斤蓮藕粉目前市價在500至600元。

