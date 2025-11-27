為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南白河蓮藕產量剩2成 12/5首辦白河商圈購物節登場

    2025/11/27 15:15 記者楊金城／台南報導
    白河商圈12月5日將在白河運動公園首度舉辦「星光漫漫餐車購物節暨歲末感恩晚會」，刺激災後的商機。（記者楊金城攝）

    白河商圈12月5日將在白河運動公園首度舉辦「星光漫漫餐車購物節暨歲末感恩晚會」，刺激災後的商機。（記者楊金城攝）

    「蓮鄉」台南白河蓮子受7月丹娜絲風災只剩4成產量，連帶的目前採收中的蓮藕更只有2成產量，銳減8成，白河商圈12月5日將在白河運動公園首度舉辦「星光漫漫餐車購物節暨歲末感恩晚會」，刺激災後的商機，民眾買到蓮藕粉可說挖到寶。

    白河區公所、白河街區繁榮發展促進會今天（27日）為12月5日首度舉辦的白河購物節宣傳，區長董麗華指出，白河星光漫漫餐車購物節集合特色市集、人氣餐車、美食饗宴、樂團、熱舞和魔術表演與親子活動，打造最有氛圍的歲末夜晚，不只行銷白河特色產品，讓民眾了解白河商圈的購物魅力，並希望振興白河商圈的商機，歡迎民眾前來白河小旅行，參加購物節、感恩晚會，順遊關子嶺泡湯、品嘗桶仔雞美食等

    白河街區繁榮發展促進會理事長葉韋杉說，白河購物節除有知名飲品、炸物、異國風味到甜點小食，在地的白河蜂蜜、蓮藕、桶仔雞、香酥鴨也大受歡迎。

    其中蓮藕粉得來不易，白河蓮花今年約種植150公頃，歷年最少面積，蓮子受災減產後，蓮藕同樣受災，種蓮的永安里長葉辛芳表示，1分地蓮田只剩產出5、600台斤蓮藕，產量銳減8成，以往12斤蓮藕可製成1斤蓮藕粉，現在約近20斤蓮藕才可製成1斤蓮藕粉，1斤蓮藕粉目前市價在500至600元。

    山景甕仔雞。（記者楊金城攝）

    山景甕仔雞。（記者楊金城攝）

    白河蓮藕粉今年產量少，並開發出蓮藕蛋捲、蓮藕元氣飲。（記者楊金城攝）

    白河蓮藕粉今年產量少，並開發出蓮藕蛋捲、蓮藕元氣飲。（記者楊金城攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播