為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄竹圍國小廁所翻新 學童開心：好像走進新學校

    2025/11/27 15:12 記者許麗娟／高雄報導
    竹圍國小成長樓廁所整修，設計融合阿公店水庫意象。（高雄市教育局提供）

    竹圍國小成長樓廁所整修，設計融合阿公店水庫意象。（高雄市教育局提供）

    高雄市學校老舊廁所陸續翻新，岡山區竹圍國小成長樓1至4樓廁所歷經近半年整修，新廁所設計融合竹林意象、大岡山水文與皮影戲等在地特色，明亮空間讓學生直呼「超乾淨、超漂亮」、「好像走進新學校」。

    竹圍國小成長樓廁所因設備老舊不便，校方向教育部與教育局爭取補助後，進行整體翻新，總經費595萬4000元，歷時約半年順利完工。

    全新的廁所設計融入地方文化與校園特色，1樓以手掌心形竹子造型象徵「竹圍」意象；2樓以螺絲與性別廁所設計巧妙結合；3樓展現大岡山水文圖案；4樓則以竹圍國小傳統的皮影戲文化為主題。

    新廁所全新開放後，上廁所讓學生們變得很高興。三年級學生開心表示，以前都覺得廁所暗暗舊舊的，現在走進新的廁所，好乾淨！六年級學生也說，每一層樓都有不同主題，覺得上廁所變得很有學校特色，很舒服。」

    竹圍國小校長鄭進斛表示，不僅成長樓廁所整修，快樂樓西側廁所整修計畫已獲核准，目前委請設計師進行審圖中，預計明年動工並開放使用，讓學生能安心如廁。

    號人竹林為主題的廁所設計，呼應竹圍國小的校名。（高雄市教育局提供）

    號人竹林為主題的廁所設計，呼應竹圍國小的校名。（高雄市教育局提供）

    皮影戲是岡山的地方特色，也巧妙融入翻新的廁所中。（高雄市教育局提供）

    皮影戲是岡山的地方特色，也巧妙融入翻新的廁所中。（高雄市教育局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播