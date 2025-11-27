高雄竹圍國小廁所翻新 學童開心：好像走進新學校

竹圍國小成長樓廁所整修，設計融合阿公店水庫意象。（高雄市教育局提供）

高雄市學校老舊廁所陸續翻新，岡山區竹圍國小成長樓1至4樓廁所歷經近半年整修，新廁所設計融合竹林意象、大岡山水文與皮影戲等在地特色，明亮空間讓學生直呼「超乾淨、超漂亮」、「好像走進新學校」。

竹圍國小成長樓廁所因設備老舊不便，校方向教育部與教育局爭取補助後，進行整體翻新，總經費595萬4000元，歷時約半年順利完工。

全新的廁所設計融入地方文化與校園特色，1樓以手掌心形竹子造型象徵「竹圍」意象；2樓以螺絲與性別廁所設計巧妙結合；3樓展現大岡山水文圖案；4樓則以竹圍國小傳統的皮影戲文化為主題。

新廁所全新開放後，上廁所讓學生們變得很高興。三年級學生開心表示，以前都覺得廁所暗暗舊舊的，現在走進新的廁所，好乾淨！六年級學生也說，每一層樓都有不同主題，覺得上廁所變得很有學校特色，很舒服。」

竹圍國小校長鄭進斛表示，不僅成長樓廁所整修，快樂樓西側廁所整修計畫已獲核准，目前委請設計師進行審圖中，預計明年動工並開放使用，讓學生能安心如廁。

號人竹林為主題的廁所設計，呼應竹圍國小的校名。（高雄市教育局提供）

皮影戲是岡山的地方特色，也巧妙融入翻新的廁所中。（高雄市教育局提供）

