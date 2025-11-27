石虎復育有成 暌違20年重現沙鹿鹿寮南溪

今年8月間，林業署設置於鹿寮南溪的自動相機驚喜拍攝到一隻石虎的身影。（林業署台中分署提供）

在林業署復育下，台中市沙鹿區鹿寮南溪睽違20年再度出現石虎蹤跡，象徵該溪流生態治理及復育的顯著成效，成功讓曾因災害而土砂裸露的河床，蛻變為生機勃勃的生態廊道，為石虎擴展棲息地帶來希望。

沙鹿區的鹿寮南溪，座落於國土綠網中大肚台地淺山保育軸帶，關注物種有石虎、穿山甲、環頸雉等保育類動物，是林業署台中分署積極推動的保育區域；今年8月間，設置於鹿寮南溪的自動相機驚喜拍攝到一隻健康石虎的身影，這不僅是當地20年來首度記錄到石虎再現，也成為國土生態綠網串連淺山物種棲地的重要里程碑。除了石虎外，自動相機也同步記錄到白鼻心、赤腹松鼠與環頸雉等野生動物活動，顯示當地棲地環境已恢復，生態系功能逐步健全，展現出復育工作的成效。

林業保育署台中分署強調，石虎族群於大安溪、大甲溪沿線已有穩定分布，2023年即於大甲溪左岸近國道三號交流道，連接大肚臺地淺山保育軸帶北側處記錄到亞成體石虎出沒，這次發現石虎在北大肚臺地重現，是對復育工作的最佳肯定，也為石虎族群在大肚山南北棲地連接展現曙光，未來將持續推動棲地改善、生態廊道串聯等措施，讓更多野生動物得以穩定繁衍。

