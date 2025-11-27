為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台62線延伸宜蘭迫切 地方盼優先施作宜蘭端

    2025/11/27 14:47 記者王峻祺／宜蘭報導
    台62線延伸宜蘭初步規劃路線。（自由時報製圖）

    台62線延伸宜蘭初步規劃路線。（自由時報製圖）

    行政院20日核定「台62線瑞濱延伸至宜蘭案」可行性評估，可望紓解國道5號假日壅塞問題，立法院交通委員會今天考察宜蘭地區交通建設；宜蘭縣代理縣長林茂盛當場請命，認為這條聯外快速道路有迫切需求，盼能優先施作宜蘭端。交通部回應，會納入綜合規劃一併研議。

    林茂盛說，台62線延伸宜蘭可望分散國5車流、提升交通效率並改善旅運與貨運環境，可行性評估獲政院核定，高公局將接續辦理綜合規劃、啟動環評等作業，若時程順利進行，可望在2041年前完工通車。

    他指出，這條聯外道路有迫切需求，後續推動建議中央優先以宜蘭端作為首要改善目標，另高鐵延伸宜蘭、宜蘭鐵路高架，民眾也引頸期盼，希望中央加速辦理。

    立委陳俊宇說，台62線延伸宜蘭，因可通行大貨車，將能強化北宜間物流運輸，帶動宜蘭整體產業發展，東北角的觀光廊道也能讓遊客透過這條快速的通行路廊，直接串聯到宜蘭。

    高公局表示，台62線東延宜蘭案於綜合規劃期中審定後，將同步啟動環評作業，時程約3.5年，待計畫核定，辦理設計、都市變更及用地取得約3至4年，工期8至9年，各項作業會採平行作業縮短時程，預計計畫核定後11年完工，至於各路段辦理優先順序，會納入綜合規劃一併研議。

    交通部長陳世凱說，未來10年中央將在宜蘭投入數千億經費，推動包括台62線延伸、蘇花改、蘇花安、鐵路高架及高鐵延伸等重大建設，宜蘭交通發展可期，高鐵延伸宜蘭及宜蘭鐵路高架化2案，交通部皆已簽核並送交行政院審議，一定會加速推動。

    行政院20日核定「台62線瑞濱延伸至宜蘭案」可行性評估，可望紓解國道5號假日壅塞問題，立法院交通委員會今天考察宜蘭地區交通建設。（記者王峻祺攝）

    行政院20日核定「台62線瑞濱延伸至宜蘭案」可行性評估，可望紓解國道5號假日壅塞問題，立法院交通委員會今天考察宜蘭地區交通建設。（記者王峻祺攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播