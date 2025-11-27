台62線延伸宜蘭迫切 地方盼優先施作宜蘭端

台62線延伸宜蘭初步規劃路線。（自由時報製圖）

行政院20日核定「台62線瑞濱延伸至宜蘭案」可行性評估，可望紓解國道5號假日壅塞問題，立法院交通委員會今天考察宜蘭地區交通建設；宜蘭縣代理縣長林茂盛當場請命，認為這條聯外快速道路有迫切需求，盼能優先施作宜蘭端。交通部回應，會納入綜合規劃一併研議。

林茂盛說，台62線延伸宜蘭可望分散國5車流、提升交通效率並改善旅運與貨運環境，可行性評估獲政院核定，高公局將接續辦理綜合規劃、啟動環評等作業，若時程順利進行，可望在2041年前完工通車。

他指出，這條聯外道路有迫切需求，後續推動建議中央優先以宜蘭端作為首要改善目標，另高鐵延伸宜蘭、宜蘭鐵路高架，民眾也引頸期盼，希望中央加速辦理。

立委陳俊宇說，台62線延伸宜蘭，因可通行大貨車，將能強化北宜間物流運輸，帶動宜蘭整體產業發展，東北角的觀光廊道也能讓遊客透過這條快速的通行路廊，直接串聯到宜蘭。

高公局表示，台62線東延宜蘭案於綜合規劃期中審定後，將同步啟動環評作業，時程約3.5年，待計畫核定，辦理設計、都市變更及用地取得約3至4年，工期8至9年，各項作業會採平行作業縮短時程，預計計畫核定後11年完工，至於各路段辦理優先順序，會納入綜合規劃一併研議。

交通部長陳世凱說，未來10年中央將在宜蘭投入數千億經費，推動包括台62線延伸、蘇花改、蘇花安、鐵路高架及高鐵延伸等重大建設，宜蘭交通發展可期，高鐵延伸宜蘭及宜蘭鐵路高架化2案，交通部皆已簽核並送交行政院審議，一定會加速推動。

行政院20日核定「台62線瑞濱延伸至宜蘭案」可行性評估，可望紓解國道5號假日壅塞問題，立法院交通委員會今天考察宜蘭地區交通建設。

