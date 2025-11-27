投訴、行政壓力夾擊教師！諮商全聯會籲精進支持方案

教師除了教學日常壓力外，還要處理家長溝通與行政事務，第一線教師所面臨的壓力已逐漸超載。示意圖，圖中人物與內文無關。（照片來源：shutterstock）

教師除了教學日常壓力外，還要處理家長溝通與行政事務，近期新竹、屏東先後有教師尋短事件出現，顯示第一線教師所面臨的壓力已逐漸超載。諮商心理師公會全聯會陳劭旻說，雖目前國教署提供「教師支持方案」，但未來還需要加強宣導，讓教師願意尋求協助，另可近性、使用次數等，也有精進空間。

諮商心理師公會全聯會媒體公關委員會諮商心理師何幸儒指出，從班級管理、教學方式到行政流程，都可能成為家長投訴教師的內容，在即時通訊與社群媒體盛行的年代，任何片段資訊都可能被迅速放大，讓教師必須花費大量時間解釋與還原情境、釐清事實，長期下來顯著增加教師的心理負荷。

何幸儒進一步指出，投訴處理過程往往伴隨反覆說明與高度不確定性，不僅會削弱教師對教育工作的價值感，也可能危及心理健康，尤其教師若出現畏懼與家長互動、睡眠品質下降、情緒低落、對課堂互動過度敏感警戒、記憶力下降等狀況，都可能是教師已處於高壓情境下的警訊。

此外，全聯會理事陳劭旻說，對於積極投入教學工作的教師來說，有時越是積極、越容易被放大檢視，進而造成龐大的壓力，甚至使教師懷疑自身專業能力，雖教育部國教署已提供教師支持方案，但教師往往會擔心污名化問題而卻步，比如求助代表自己抗壓力、教學能力不足等。

陳劭旻也提到，部分教師會覺得，即使尋求支持方案協助，家長的投訴還是不會消失、現狀不會改變，因此產生無力感，先前也曾遇過教師遭受同一位家長持續投訴長達一年的情況。

另陳劭旻說，教師支持方案目前在各縣市也是發包由不同諮商單位處理，以台北市為例，因為諮商地點位於陽明山，地點相對比較遠，因此可近性等也有再評估空間，對於面臨特殊情況的教師也應考量給予次數增加空間，同時也希望這類方案可以持續進行。

陳劭旻提醒，部分單位在面對投訴時，即使投訴內容、家長情緒不合理，仍習慣將責任多數歸於教師，要求教師自我反省，讓教師承擔過度責任，反而加劇壓力，希望學校建立公平制度，對不適任教師造成的影響要妥善處理，但若家長投訴不當，也應提供教師足夠支持與保護。

