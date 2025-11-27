首屆「竹東十大伴手禮」揭曉！期許擦亮竹東小鎮名品招牌

新竹縣竹東鎮公所首度舉辦「竹東十大伴手禮」徵選活動，今天在樹杞林文化館公開發表。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹東鎮昔日為台灣3大鎮之一，今日不僅是新竹縣溪南地區八鄉鎮中首善的重鎮，更已成為全國人口數最多的鎮，即將邁向10萬人；鎮公所首度舉辦「竹東十大伴手禮」徵選活動，今天在樹杞林文化館公開發表，不僅傳承了客家與原民風味，展現深刻的產業歷史，更發揮了令人驚豔的創新，讓大家更細緻的認識竹東小鎮。

鎮長郭遠彰主持「2025竹東十大伴手禮」徵選成果發表會，各級民代、里長及在地業者共襄盛舉，共同見證入選名品的獨特魅力。郭遠彰說，這是竹東鎮有史以來「第一次」舉辦的十大伴手禮徵選活動，公所團隊正朝著升格為「竹東市」的目標全力衝刺，而滿滿誠意的「伴手禮」就是行銷城鎮的最好媒介。

請繼續往下閱讀...

竹東鎮公所表示，入選的10家業者及其產品分別是：客滿築股份有限公司的「滿珍香牧場客家紅糟醬」、新東興食品企業社的「乾麵禮盒」、華品畜牧場的「賴桑放牧式養生蛋」、政進農產商行的「阿娟姐客家鹹菜」、阿金姐工作坊的「桔時梅好」、竹東地區農會的「新竹肉燥風味調和米粉」、廣易茶園的「東方美人茶」、一六八泰雅禮品農市集商行的「手作麻辣醬刺蔥」、上涼山撒牧咖啡工作室的「原客零錢包」、布萊恩食品手作坊的「天使珍珠禮盒組」。

以「桔時梅好」入選的阿金姐工作坊分享，製作香桔汁最繁複的前置作業-果肉與果皮的分離，交由拙茁家園的慢飛天使們協助完成。這看似簡單的工作，他們卻花了超過10年的時間不斷練習、磨合與努力。從最初的1千斤到如今的1萬斤，他們在過程中逐漸訓練了眼與手的協調力，也一步步展現出專業與自信。

竹東地區農會熱銷的「新竹肉燥風味調和米粉」，是一款兼具在地風味與方便性的即食米粉產品。選用米、玉米澱粉與水為主要原料，以味素、胡椒粉、辣椒粉與多種調味料及乾燥紅蘿蔔與青蔥，將米粉的風味更上層樓，調味油採用豬油、棕櫚油、紅蔥頭及醬油，重現傳統新竹肉燥香氣，讓人一口回味家鄉味。

郭遠彰強調，公所將傾全力推廣十大伴手禮，會優先採購作為公務貴賓的贈禮，也會在公所的各大活動、官方網站、臉書粉專上強力曝光，期讓這十大竹東名品，成為竹東最閃亮的金字招牌！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法