石碇青農返鄉衝刺有機茶認證 守護翡翠水庫水源

35歲張智翔（左2）與26歲周呈毅（右3）獲華南金控總經理李耀卿（左4）支持，將4年保證採購生產的有機茶葉，幫助度過轉型陣痛期，牽線者政大前校長郭明政（左3）樂見其成。（記者吳柏軒攝）

為了保護翡翠水庫水源地，新北市石碇區35歲張智翔與26歲周呈毅2名青農決心投入有機茶行列，即便面臨成本大增3倍、產量下降超過一半的崎嶇前路，仍無懼前行，其精神感動華南金控總經理李耀卿，將支持2人轉型，提供4年保證採購其有機茶葉，使土地更永續。

翡翠水庫供水給大台北地區逾600萬人，石碇區是其水源保護區，然當地茶農採慣行農法，使用化肥、除草劑等；退休後投入種茶的政治大學前校長郭明政表示，石碇茶農約2、300戶，除茶改場，尚無一家取得「茶葉有機認證」，有機會碰到張智翔及周呈毅，並深知有機農法要3年改良，期間產量下滑逾半，成本及人力暴增3倍，茶葉價格卻無法提升，將2人引介給華南金控，助渡陣痛期。

張智翔表示，自己為第4代茶農，然阿公過世後家族茶園就漸荒蕪，自己最初在外工作5、6年，疫情後返鄉，「想要做跟別人不一樣的茶！」因台灣有機茶佔總數不到5％，5年前開始採有機農法，別人3個月噴除草劑1天即可，自己每月要割草1週，辛苦仍堅持。

周呈毅說，家族5代之前大規模種茶，自己從小學習，與父母3人一起採收，2年前就任石碇區茶葉產銷班班長，意識到翡翠水庫92％蓄水面積都在石碇，想要改善環境及保育，以班長之姿以身作則，期待成功後推廣有機茶到全台。

華南金控總經理李耀卿表示，年輕人願繼承家業，本身就不容易，如今做有機茶，更特別有意義，感佩其精神，盼透過公司與2名青農合作，推廣有機茶認證；今（27日）華南金控與2名青農簽約，提供保證採購其有機茶葉的4年期贊助計畫，若茶葉又獲特等獎，再加獎勵金，也提供茶農投保華南產險個人傷害保險，以保障茶農。

農業部茶及飲料作物改良場在石碇區也採有機農法，並舉辦全國有機茶TAGS評鑑等活動，期待企業與茶農持續合作，幫助茶產業有機改革。

35歲張智翔（左）與26歲周呈毅（右）獲華南金控總經理李耀卿（中）支持，將4年保證採購生產的有機茶葉，幫助石碇區在地青農轉型為有機茶。（記者吳柏軒攝）

26歲周呈毅（中）與父親（左）、母親3人合作經營「旺來製茶廠」，並任新北市石碇區茶葉產銷班班長，期待投入有機茶轉型，推廣友善農法，保護翡翠水庫水源。（周呈毅提供）

35歲張智翔為家族第4代茶農，5年前返鄉，重新經營荒蕪茶園，直接採有機農法，比別人更辛苦但仍堅持要做「不一樣的茶」。（張智翔提供）

