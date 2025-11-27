為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    民代建議復康巴士可採APP、網路預約 苗縣府：明年會以APP與電話方式並行

    2025/11/27 14:50 記者蔡政珉／苗栗報導
    議員（左）建議苗縣復康巴士可採APP、網路預約，苗縣府表示明年會以APP與電話方式並行。（取自苗縣議會網頁）

    議員（左）建議苗縣復康巴士可採APP、網路預約，苗縣府表示明年會以APP與電話方式並行。（取自苗縣議會網頁）

    民進黨苗栗縣議員邱毓興今天在縣議會質詢時提到復康巴士預約問題，並建議可採取線上預約服務如提供網路、APP預約。苗栗縣政府社會處長張國棟則說，今年已經爭取科技部經費試辦APP執行，明年應該會採取APP與電話方式並行。

    邱毓興質詢時提到，預約復康巴士車輛的對象分為A、B、C三級，A級7天前預約、B級5天前預約、C級3天前預約，但他發現專線非常難打，打進去後又額滿，不夠便民，而外縣市如新竹市已採取APP預約，建議苗栗縣跟上。邱毓興也問及目前復康巴士車輛數問題。

    張國棟表示，今年試辦以APP方式執行，明年會以APP與電話方式並行；復康巴士預約分天數主因為目的為提供身心障礙朋友優先使用，但長輩也有需求所以依身分別做區隔，未來長照中心將升格長照處，將整併相關業務。

    邱毓興表示，若使用網路、APP預約也能提供民眾即時查詢、車輛進度通知等便民功能。張國棟提到，今年試辦有發現類似狀況，將作為未來優化方向。

