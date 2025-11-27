為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高碳洩漏事業認定標準 環境部：12月底前詳細說明

    2025/11/27 14:44 記者黃宜靜／台北報導
    環境部表示，目前高碳洩漏風險事業分成層次一、二，分別為行業別認定及為了維護產業國際競爭力的個案申請，細節將於今年年底前對外說明；示意圖。（資料照）

    環境部表示，目前高碳洩漏風險事業分成層次一、二，分別為行業別認定及為了維護產業國際競爭力的個案申請，細節將於今年年底前對外說明；示意圖。（資料照）

    我國碳費制度今年上路，明年開始收費；對此，環境部表示，目前高碳洩漏風險事業分成層次一、二，分別為行業別認定及為了維護產業國際競爭力的個案申請，細節將於今年年底前對外說明。

    明年碳費定價為每公噸新台幣300元，徵收對象以今年溫室氣體排放量計算；若依「自主減量計畫管理辦法」，應繳交碳費的事業單位有提出自主減量計畫，經環境部審核通過，明年繳費時可適用每公噸50元或100元的優惠費率；若徵收對象屬高碳洩漏風險事業，只要提出自主減量計畫經審查通過，可再打2折。

    環境部統計，今年已有430間廠家提繳交自主減量計畫，佔收費對象9成以上，其中約16%選減碳較嚴格指定減量目標、84%選擇另一方案，若依該計畫執行，預計在2030年可減少約370百萬噸碳。

    至於目前自主減量計畫核定進度？環境部氣候變遷署長蔡玲儀接受媒體聯訪時表示，今年共收到430件自主減量計畫，持續審查中，目前已有逾40案完成兩階段審核，將加速處理，目標今年年底前完成第一輪審核，以便銜接明年繳交的費率；倘若有需要業者補充修正，也會給予一定天數，避免影響到明年碳費繳交。

    蔡玲儀續指，目前高碳洩漏風險事業分成層次一、二，分別為行業別認定及為了維護產業國際競爭力的個案申請，細節將於今年年底前對外說明。

    由於碳費審查的過程中，每隔幾年調漲碳費價格，蔡玲儀表示，明年將開始繳交碳費，未來調整碳費價格幅度將依據自主減量計畫提出狀況、分析財務支出後，每年由碳費審議會檢討，討論是否調漲；環境部次長謝燕儒也補充，目前碳費第一階段徵收才剛出爐，且也尚未開始收費，因此將每年檢討機制，是否要調整會再進行討論。

    蔡玲儀續指，依據「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」公告列管的事業，每年4月30日前要完成去年的溫室氣體排放量盤查登錄作業，並於5月底前繳費、10月31日經查驗機構查驗後，釋出各行業統計資料；明年為配合碳費上路，將改由4月30日時先提供初步盤查結果資訊，讓企業可依據申報，於10月31日依據查驗機構查驗結果進行退補。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播