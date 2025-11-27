高碳洩漏事業認定標準 環境部：12月底前詳細說明

環境部表示，目前高碳洩漏風險事業分成層次一、二，分別為行業別認定及為了維護產業國際競爭力的個案申請，細節將於今年年底前對外說明；示意圖。（資料照）

我國碳費制度今年上路，明年開始收費；對此，環境部表示，目前高碳洩漏風險事業分成層次一、二，分別為行業別認定及為了維護產業國際競爭力的個案申請，細節將於今年年底前對外說明。

明年碳費定價為每公噸新台幣300元，徵收對象以今年溫室氣體排放量計算；若依「自主減量計畫管理辦法」，應繳交碳費的事業單位有提出自主減量計畫，經環境部審核通過，明年繳費時可適用每公噸50元或100元的優惠費率；若徵收對象屬高碳洩漏風險事業，只要提出自主減量計畫經審查通過，可再打2折。

環境部統計，今年已有430間廠家提繳交自主減量計畫，佔收費對象9成以上，其中約16%選減碳較嚴格指定減量目標、84%選擇另一方案，若依該計畫執行，預計在2030年可減少約370百萬噸碳。

至於目前自主減量計畫核定進度？環境部氣候變遷署長蔡玲儀接受媒體聯訪時表示，今年共收到430件自主減量計畫，持續審查中，目前已有逾40案完成兩階段審核，將加速處理，目標今年年底前完成第一輪審核，以便銜接明年繳交的費率；倘若有需要業者補充修正，也會給予一定天數，避免影響到明年碳費繳交。

蔡玲儀續指，目前高碳洩漏風險事業分成層次一、二，分別為行業別認定及為了維護產業國際競爭力的個案申請，細節將於今年年底前對外說明。

由於碳費審查的過程中，每隔幾年調漲碳費價格，蔡玲儀表示，明年將開始繳交碳費，未來調整碳費價格幅度將依據自主減量計畫提出狀況、分析財務支出後，每年由碳費審議會檢討，討論是否調漲；環境部次長謝燕儒也補充，目前碳費第一階段徵收才剛出爐，且也尚未開始收費，因此將每年檢討機制，是否要調整會再進行討論。

蔡玲儀續指，依據「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」公告列管的事業，每年4月30日前要完成去年的溫室氣體排放量盤查登錄作業，並於5月底前繳費、10月31日經查驗機構查驗後，釋出各行業統計資料；明年為配合碳費上路，將改由4月30日時先提供初步盤查結果資訊，讓企業可依據申報，於10月31日依據查驗機構查驗結果進行退補。

