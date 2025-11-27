台中火化場空品監測AI化 把關身後事低污染環境

東海殯儀館火化場設排放煙囪監視器。（市府提供）

火化場向來被視為嫌惡設施，周邊空品是民眾拒於千里之外原因之一，台中市民政局近日在東海及大甲火化場建置AI判煙系統，導入智慧影像辨識技術，即時掌握煙囪排放情形，強化火化場周邊空氣品質監控；民政局長吳世瑋指出，市府結合AI科技融合現場管理雙軌並行，全力打造低污染、友善的治喪環境。

台中市生管處長柯宏黛指出，台中市東海及大甲殯儀館近6年平均每年火化量約2.5萬具；吳世瑋指出，現行處理民眾身後事的棺木，有愈來愈多塑膠或合成纖維等陪葬品，棺木火化破棺瞬間易產生大量高溫廢氣，成為空污防制設備負荷的主要來源，也常引起民眾對火化場影響週邊空品環境。

吳世瑋指出，市府投入百萬元導入AI判煙系統，一旦偵測到煙囪廢氣排放異常，系統會即時判讀並啟動爐間警報器，提醒火化爐爐師調整進氣量，避免異常排放持續發生，提升操作人員現場應變效率。

此外，為確保監測準確度，系統上線後將會每3個月進行一次調校，持續強化火化場空污排放的自主管理效能。

柯宏黛另指出，市府近年積極汰換館內老舊火化爐具與空污防制設備，不僅提升火化效能，也有效降低污染物排放，改善周邊空氣品質；今年更導入AI智慧科技，透過即時監控與精準管理，強化火化流程監控與管理，期盼在照顧家屬需求的同時，讓空污防治更到位。

