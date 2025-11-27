汽車輔助駕駛ADAS頻釀國道車禍 高公局：放開方向盤最高罰3萬6

開啟ADAS小客車追撞小客車案例。（高公局提供）

許多新車的的輔助駕駛系統（ADAS）太糟，頻繁導致國道嚴重車禍！交通部高速公路局今天（27日）公布多起因輔助駕駛系統釀禍的事件，並提醒，駕駛時若雙手離開方向盤，可處6千元以上、3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

許多車輛品牌的輔助駕駛系統性能很糟糕，卻被駕駛濫用、車商渲染並誇大性能，導致屢釀車禍，造成人命喪生和國道塞車。高速公路局指出，目前台灣市售車輛所配備ADAS屬國際SAE J3016標準之Level 0到2等級，仍屬輔助性質而非自動駕駛。

高公局整理，有6種可能無法正確辨識路況的情境，如與前車速差過大，前車未行駛於車道正中間，前車突然轉向或切入，行駛路形特殊，大雨、濃霧、強光等用路環境，前車外型特殊，駕駛人應肩負車輛控制責任，不得放開雙手駕駛，並隨時注意路況。

今年9月1日夜間，國道3號北向203.7公里處，1輛小客車因故障、跨線停於路肩與輔助車道間，遭後方開啟ADAS小客車追撞，屬於「與前車速差過大」、「前車未行駛於車道正中間」的兩種情境。

9月9日下午，國道3號北向253.2公里處，一輛施工緩撞車於內車道警戒時，遭後方開啟ADAS小客車追撞，屬於「與前車速差過大」情境。高公局表示，駕駛時若雙手離開方向盤，可依「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第1款「…，或以其他危險方式駕車」，處6千元以上、3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

高公局提醒，近年來，輔助駕駛系統已逐漸成為新車標準配備，雖ADAS的車道維持、盲點偵測、主動煞停等功能可減少駕駛負擔，但部分駕駛人對於ADAS功能認知明顯不足或過度依賴而有分心鬆懈傾向，易造成交通事故，提醒不要依賴輔助駕駛。

開啟ADAS小客車追撞施工緩撞車案例。（高公局提供）

