新北6國手出戰亞洲技能競賽 主題館再祭iPhone17抽獎為選手加油

第三屆「亞洲技能競賽」自今（27）日起至29日在台北市南港展覽館舉行，新北市教育局打造「AI × 科技 × 新未來」打造主題館，規劃多元體驗活動，也有iPhone17等百項抽獎大禮，民眾完成指定任務即可參加抽獎。（新北市教育局提供）

第三屆「亞洲技能競賽」自今（27）日起至29日在台北市南港展覽館舉行，新北市教育局長張明文表示，此為台灣首次舉辦這項亞洲最高規格的技能賽事，共31國、44職類、300多名青年好手競技，今年新北市有6位優秀國手出賽，展現新北技職實力，新北同步打造「AI × 科技 × 新未來」打造主題館，規劃多元體驗活動，也有iPhone17等百項抽獎大禮，民眾完成指定任務即可參加抽獎。

教育局介紹，新北6位國手分別是新北高工商務軟體設計選手呂治寬、南強工商汽車板金選手呂彥均、智光商工網頁技術選手林碩斌、樟樹國際實中自主移動機器人選手林鑠亦與泰山高中選手蔡明成、新北高工網頁技術青少年組選手高繼翊；6位選手一路從區賽、全國賽脫穎而出，肩負國手重任，也展現新北技職教育的厚實基礎。

教育局表示，為讓更多民眾親身感受技職魅力，競賽期間，市府建置「AI × 科技 × 新未來」主題館，提供沉浸式技職體驗，讓參觀者透過動手操作，每日安排不同主題，包括小服裝設計師、花藝創作、指尖天燈、智慧機器手臂操作、分子冰淇淋、造型毛巾DIY 等；主題館同步祭出iPhone17、Switch2、AirPods4 等百項獎品，民眾只要完成指定任務即可參加抽獎。

教育局指出，盼藉由互動式策展，讓更多孩子找到未來職涯方向；新北近年建立「世界級人才一貫化政策」，從校內培訓、跨校基地、金手獎計畫到國際見學，建構完整培育系統，持續強化新北技職教育。

