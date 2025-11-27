台灣晉陞太空澳洲公司火箭發射成功 展現太空科技實力

台灣晉陞太空澳洲公司，在澳洲火箭發射成功 。（台灣晉陞公司提供）

台灣晉陞太空股份有限公司100%持股澳洲子公司ATSpace，今（27）日在澳洲Southern Launch的Koonibba試驗場（Koonibba Test Range） 成功完成火箭發射任務，創下澳洲商業火箭飛行高度的新紀錄。對此，台灣晉陞公司團隊相當振奮，並強調此也展現台灣的太空的科技的實力。

台灣晉陞公司指出，ATSpace自製高12.2公尺A01火箭，澳洲中部日光節約時間今天上午9點22分在從Koonibba Test Range升空，運行表現完全符合預期，並成功飛抵接近 80公里的目標高度。整段約4分半鐘的飛行任務順利驗證了ATSpace所研發的混合推進系統（hybrid propulsion technology），火箭在結束任務後也依計畫安全返回地表。

ATSpace營運長Nick Chang說：「ATSpace團隊多年來致力於發展我們獨特的混合火箭推進技術。這次成功的發射證明了我們技術的可行性，也標誌我們邁向軌道級火箭發射的重要一步。」

台灣晉陞指出，此次任務是A01火箭的首次發射，象徵AtSPACE在澳洲本地開發創新混合火箭引擎技術上取得重大成果。

台灣晉陞公司總經理劉永裕表示，在7月份的時候，在日本已經有發射過，此次在澳洲成功發射，也就是說，在短短的不到5個月之內，那在澳洲跟日本的團隊分別都在當地發射，也表示台灣的太空科技的實力已非常強，那此次在澳洲發射成功，可給台灣太空發展，注入一個強心針。

劉永裕指出，此次發射成功的火箭為商業用途，對澳洲發射廠團隊以及澳洲太空總署的團隊，也非常的高興，因此次發射，是在澳洲首次有發射那麼高的火箭，打破澳洲的記錄。

台灣晉陞太空澳洲公司，在澳洲火箭發射成功，圖為發射基地 。（台灣晉陞公司提供）

