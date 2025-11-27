為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台鐵2026年桌月曆開賣 火車美圖曝光

    2025/11/27 13:51 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵公司今天宣布，開賣2026年桌曆、月曆。（台鐵公司提供）

    台鐵公司今天宣布，開賣2026年桌曆、月曆。（台鐵公司提供）

    台鐵公司今天（27日）宣布，2026年台鐵公司桌月曆以「重現台鐵無可取代的故事」為主軸，透過影像喚起民眾記憶中「那一年我們一起追的火車」，帶領舊雨新知重新認識台鐵的軌跡與情感。

    台鐵公司表示，2026年「追焦絕美」桌曆以「拍不到的最美」為主題，網羅台鐵退役列車、廢站改線、地貌變更前的經典畫面等珍貴影像，呈現難得一見的鐵道之美。透過重現當時風景，喚起民眾的追焦記憶，也激發收藏的熱情。

    2026年「連結∞跨越」月曆則以橋樑為核心概念，今年花蓮光復鄉遭逢天災，台鐵列車與橋梁在救災中展現連結與跨越的重要能量。月曆收錄臺鐵最新列車至退役車種穿越橋梁的英姿，期盼民眾重新體認台灣鐵路橋梁的重要性。

    2026年台鐵桌月曆同步升級國際化，新增英文說明，期望讓更多國內外鐵道迷們深入了解台灣鐵路發展，並促進國際交流。「追焦絕美」桌曆售價200元，「連結∞跨越」月曆售價250元。

    自11月28日起於「台鐵夢工場網路商店」及「台鐵各實體門市」正式販售。凡購買桌曆+月曆，可享合購價399元。合購優惠每人每次限購8組，限量商品售完為止。

    台鐵公司今天宣布，開賣2026年桌曆、月曆。（台鐵公司提供）

    台鐵公司今天宣布，開賣2026年桌曆、月曆。（台鐵公司提供）

    台鐵公司今天宣布，開賣2026年桌曆、月曆。（台鐵公司提供）

    台鐵公司今天宣布，開賣2026年桌曆、月曆。（台鐵公司提供）

