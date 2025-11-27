國道5號增設冬山交流道 交通部允諾全力支持

宜蘭爭取國5增設冬山交流道，預定地位於冬山鄉成興路、191縣道路口。（記者王峻祺攝）

國道5號增設冬山交流道總經費約9.8億元，地方認為除可改善居民進出國道不便，也有利國5銜接蘇花改，緩解冬山、蘇澳交通壅塞問題；可行性評估經縣府修改後，26日已送交通部高公局，立法院交通委員會今天赴宜蘭考察，交通部長陳世凱當場允諾將全力支持。

宜蘭爭取國5增設冬山交流道，去年12月提送修正後報告獲高公局同意，並陳報交通部；交通部日前審查，要求縣府修改4處內容再提送，26日縣府完成修改，盼能爭取過關核定。

交委會召委李昆澤、立委陳俊宇今天到冬山交流道預定地成興路、191縣道路口會勘；高公局說明計畫進度，交通部長陳世凱、宜蘭縣代理縣長林茂盛等人與會。高公局表示，確認縣府已將修正意見回覆並送達高公局後，將立即檢視若無問題會儘速報交通部，再由交通部報請行政院核定。

陳俊宇說，安排考察行程是為讓民眾了解計畫最新進度，增設冬山交流道將有助在地交通疏導，以及降低周邊工業區的運輸成本，預估土地徵收完成後，工程須3年完工，呼籲交通部與高公局加速相關作業，讓建設早日完成。

代理縣長林茂盛說，縣府已編列3.2億元配合款，針對連絡道包括成興路的拓寬及用地取得，皆準備就緒，請中央協助加速核定流程，以便展開後續工程，才能順利於2031年底完工通車。

交通部長陳世凱說，陳俊宇上任立委以來，持續追蹤與推動冬山交流道案，這些日子的公文往返是為讓案件能順利通過行政院核定，也是修正計畫的必經程序，高公局與宜蘭縣府相當積極，且針對側車道、連絡道已取得共識，交通部立場會全力支持，協助爭取核定。

立委陳俊宇（左2）會勘國道5號增設冬山交流道預定地，交通部長陳世凱允諾會全力支持。（記者王峻祺攝）

高公局說明國道5號增設冬山交流道進度。（記者王峻祺攝）

