齊曼加用電鍋內膽直接煮白飯 網友急救：台灣人即將抵達

來自加拿大的台新戰神籃球員齊曼加（Jordy Tshimanga）（原名喬迪）近期分享學習用電鍋煮飯，但因不熟稔中文無法讀懂說明方法，最終透過許多台灣網友湧入底下留言，最終成功煮出一鍋香噴噴的白飯，貼文曝光後引發大量網友議論。

齊曼加25日於Threads下午2時許發文並附上1段用電鍋煮飯短影片，內容提及「我的台灣朋友們，請告訴我我這樣做對嗎？ 剛買了這玩意兒，說明書翻譯得不太清楚，所以就這麼弄了！」

隔約1個小時後，齊曼加又發文說，「更新：我可以用爐子煮米飯，但用電鍋煮不出來......。任務：失敗」，照片可見，附上照片可見，齊曼加一手扶額、似乎深感挫折，另一張是直接用電鍋內膽煮好的白米飯。

大量台灣網友看到貼文後紛紛湧入留言，有網友笑說，「救命！台灣人即將抵達」、「Taiwan can help 」、「Where is your inner pot bro 」、「我的天啊 他居然用內膽煮！！」，還有網友手繪圖解說電鍋的內、外鍋、加一杯水，還有網友貼心自製短影片，包括洗米、調味、放入電鍋後，並加入一杯水在外鍋的流程，還有網友指出「順便跟台灣人介紹一下這是戰神的齊曼加，以前鋼鐵人的喬迪，個性很好很搞笑的洋將」。

另外，齊曼加同日晚間再度發文曬出吃飯影片，「這是稍早煮的第一鍋米飯…還挺不錯的，所以說，就算我沒用正確方法煮......『大同』來救場啦。感謝大家提供的幫助、歡笑與建設性批評。」

