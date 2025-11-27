新竹縣YouBike騎乘突破500萬人次 通勤學生幸運領獎

新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州（中），加碼頒獎給王姓學生（右1），他是第499萬9999位。（新竹縣政府提供）

新竹縣公共自行車營運團隊（微笑單車YouBike）舉辦「尋找竹縣第500萬人次幸運兒」活動，包含前、後各2位使用者，其中2位幸運得主現身領獎，縣府交通旅遊處長陳盈州加碼贈送新竹縣最新款觀光大使「皮皮獅」玩偶及「皮皮獅悠遊卡」，讓民眾驚喜連連！

陳盈州表示，新竹縣YouBike自2022年啟用以來，逐年擴增站點，現已遍布6個行政區，共179站1526輛車（含491輛電輔車），平均周轉率達4轉。而在今年騎乘成長尤為明顯，500萬人次在本月11日達成，是縣民以實際行動支持低碳運輸的成果。明年度將持續與各公所、各企業共同合作，增建站點、增購車輛，讓學生與通勤族都能更安心、更方便地騎乘YouBike。

在領獎現場中，王姓學生與父親分享一家人與YouBike的日常。王姓學生平日使用TPASS通勤，從家裡騎車到竹北火車站，再前往新竹市學校，成了最便利的上學方式；到了假日，王爸爸也會帶家人沿著頭前溪自行車道騎車，享受親子休閒時光溫馨又健康。

王姓學生說，希望火車站能再增車，「有時沒車就得走路回家」。另一位幸運得主林姓學生同樣往返竹北與新竹市就學，他期盼放學尖峰時段能更容易借到車，讓返家更順暢。

交旅處強調，因應竹縣騎乘量逐年提升，無論是通勤、通學或休閒旅遊，展現極高使用需求，縣府將持續依騎乘熱區與民眾建議，改善騎乘環境，並加強與各鄉鎮市合作，提升公共自行車在通勤接駁、學校周邊與生活圈的服務能量，讓綠色交通更深入每一位居民的日常。

「尋找竹縣第500萬人次幸運兒」活動，幸運得主林姓學生是第499萬9998位。（新竹縣政府提供）

