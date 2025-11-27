桃園3月公告自助洗衣店自治條例 年底未完成自主檢查可罰5萬

自助洗衣店示意圖。（資料照）

自助洗衣店火災時有所聞，為此桃園市政府於今年3月公告實施「桃園市自助洗衣店安全管理自治條例」，明定業者應定期於每年6月、12月完成自主檢查，今年6月經發局已將「自主檢查表」送達業者，由於很多業者仍未完成自主檢查，經發局也提醒業者務於12月前完成自主檢查，若未完成者最高可處罰緩5萬元，屆時未改善者得按次處罰。

自主檢查要求檢查項目均需合格，首先營業場所面積不得超過300平方公尺且限於建築物之一樓，並設置微電腦瓦斯表或自動緊急遮斷裝置、監視錄影設備等安全規範，場所內張貼緊急聯絡方式及嚴禁煙火標示。

經濟發展局長張誠表示，市府將於明年1月查核業者自主檢查結果，如未依規定設置瓦斯及一氧化碳濃度自動偵測警報器等裝置，可處罰鍰2萬至10萬元；若未完成每半年自主檢查者，可處罰鍰1萬至5萬元，其餘課予相關罰則。

另經發局官網設置「桃園市自助洗衣店安全管理專區」，可下載「桃園市自助洗衣店安全自主檢查表」或查詢相關條文，可至桃園市政府經濟發展局網站「常用服務-桃園市自助洗衣店安全管理」查詢。

