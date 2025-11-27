台南推「國際教育遊學路線」 讓城市成為最佳教室

台南首推「國際教育遊學路線」，走出教室融入國際素養。（記者洪瑞琴攝）

南市首度推出「國際教育遊學路線」，帶學生走訪老街、古蹟與自然場域，用1日走讀重新認識台南。5大主題涵蓋文化、自然、生態與城市發展，共19所學校參與。所有路線都融入永續發展目標（SDGs），未來也會整理成教材，方便教學與接待國外姐妹校。

下營賀建國小同學李宜軒說，老師常提醒「尊重文化就是國際教育的基礎」。這次到南美館、林百貨與孔廟，他們從雕塑、老電梯到百年前的求學景象，都能從不同角度理解城市文化，也發現台南本身就是最好的教室。

大同國小的郭秉沅、曾品壬則表示，新化老街的巴洛克建築與武德殿的歷史氛圍，讓他們彷彿穿越時空。如果有外國朋友來台南，他們一定會推薦這些充滿故事的地方。

五條路線各具特色，A路線：南美館到安平老街，感受城市文化多樣性；B路線：新化老街與龍崎牛埔農塘，聚焦地方再生與永續；C路線：馬沙溝、七股潟湖、井仔腳鹽田，探索海岸文化與生態；D路線：月津港、新營鐵道園區、菁寮老街，看見城鎮保存與轉型；E路線：關子嶺地熱到林鳳營車站，理解自然地景與人文生活連結。

南市教育局長鄭新輝表示，國際教育不能只是看課本或影片，而是要讓學生走進真實場域。透過這些路線，孩子能從濕地理解氣候變遷、從街區保存看見文化多樣性，也能從地景再生思考永續城市，把國際素養真正融入日常學習。

南市東區大同國小走訪新化老街。（南市教育局提供）

南市下營賀建國小學生走訪孔廟古蹟。（南市教育局提供）

