    首頁 > 生活

    樂高迷玩出世界木工金牌 陳詩凱走技職手握13張證照

    2025/11/27 13:12 記者楊綿傑／台北報導
    陳詩凱熱愛木藝走上世界舞台，勇奪2022全球國際技能競賽門窗木工職類金牌。（技專校院招生專業化總辦公室 提供）

    小時候玩樂高、魔術方塊啟發對空間概念的興趣，第46屆國際技能競賽門窗木工項目金牌得主陳詩凱從高中階段選擇就讀技職，也在過程中嶄露對木藝的天份，從競賽中點燃熱情，不只陸續拿下13張證照，更連續2年獲得教育部「技職之光」肯定，進一步走向國際舞台，將興趣投射在技職之路。

    陳詩凱對手作、空間思考的事物興趣，「對樂高、魔術方塊這類東西都玩不膩」，高職選擇進入秀水高工建築科就讀，在學時投身技能競賽，開始學習門窗木工。他指出，訓練過程中發現喜歡結合專注與技術的挑戰，並享受在時限內完成作品的成就感，在不斷練習與努力下，高二先獲得分區賽第四名，高三在全國技能競賽拿下全國第三，再透過技優甄審進入屏東科大木材科學與設計系。

    進入屏科大後，陳詩凱的表現更上一層樓。大二先取得技能競賽國手培訓資格，為了打國際賽，陳詩凱每天進行長時間練習，從操作技巧、模擬比賽，到精度與時間控管，沒想到卻碰上新冠疫情，比賽延後1年，直到大四才抱回2022全球國際技能競賽門窗木工職類金牌，之後也升上同系碩士班。

    陳詩凱坦言，準備國際賽期間，最大挑戰是比賽延後，導致訓練時間拉的很長，疫情干擾導致增加比賽是否舉行的不確定性，身心壓力大，還好有師長與親友的支持與陪伴，熬過這段身心疲憊期，加上國小、國中參加曲棍球隊打下的體能基礎，終於成功站上世界舞台。

    此外，陳詩凱也是證照達人，從高職起到大學共拿下13張證照。他分享，報名證照有點像「強迫學習法」，一旦報名繳費就會逼自己認真準備考證照，有系統地建立自己的專業知識，也是一種自我挑戰與學習過程，而累積證照也成為激勵與證明自己的方式。

    也因為在國際賽亮眼表現，陳詩凱在大五、碩一時連續獲得第18、19屆技職之光的肯定。已從碩士班畢業的他，正加強日語能力，準備報考日本東京農業大學博士班。

    陳詩凱認為，自己選擇技職這條路，不僅學到一技之長，也打開不同世界與可能性，建議有意往技職的學弟妹，可以多嘗試、多跨領域結合，勇於挑戰與創新，因為技職不是退而求其次，而是另一種有深度、有專業的選擇，只要願意投入，一樣可以發光發熱，甚至走上世界舞台。

