    首頁 > 生活

    新北賞芒3大熱點公開！ 九份山城變身銀白仙境

    2025/11/27 13:15 記者黃政嘉／新北報導
    基隆山步道滿山芒花飛舞。（新北市觀旅局提供）

    冬天將近，新北市觀光旅遊局盤點瑞芳區3大熱門賞芒花據點，從視野遼闊的基隆山步道，到攝影愛好者必訪的不厭亭，再到適合家庭輕鬆漫步的報時山步道，各處都能感受芒花的療癒魅力，目前瑞芳芒花盛開，觀旅局估計花期到明年1月，提醒民眾把握時機來瑞芳賞芒。

    觀旅局指出，鄰近九份老街的基隆山步道，自步道口至山頂約40至50分鐘，步道沿線被滿滿的芒花包圍，一路向上能逐漸看見東北角海岸線映入眼簾，抵達山頂後，山海一線的壯闊景色，讓人心曠神怡，是親子共度戶外時光的絕佳地點。

    瑞芳通往雙溪的102縣道上的知名觀景台「不厭亭」有經典的芒花美景，是芒花攝影的朝聖點，每年吸引許多遊客到訪拍照，冬季山頭從翠綠轉為銀白，芒花在光影下輕輕搖曳，搭配蜿蜒的山路與層層山巒，宛如動態芒花畫作，不厭亭停車便利，適合作為家庭自駕遊的中繼休憩點。

    若民眾想輕鬆不費力地賞芒，不容錯過報時山步道，全長僅166公尺，步行約10分鐘就可抵達觀景台，沿途芒花隨風飛舞，是小朋友也能輕鬆完成的親子路線。觀景台上可360度飽覽水湳洞、陰陽海、基隆山等東北角經典景點，風景遼闊，步道入口位於勸濟堂停車場旁，交通便利。

    從不厭亭眺望，滿山芒花隨風搖曳。（新北市觀旅局提供）

    報時山步道芒花環繞，觀景台可眺望陰陽海。（新北市觀旅局提供）

