「臭豆腐」餐車佔公有綠地擺攤 台中綠議員怒批、市府查辦

「臭豆腐」餐車佔南屯區綠地賣宵夜。（台中市議員何文海提供）

台中市府綠地竟變夜間攤販場？南屯區嶺東路與建功路口一處市府綠地，目前仍在完工前階段，民進黨台中市議員何文海獲報，水泥區域於夜間遭「臭豆腐」餐車占用經營，包含搭設桌椅、看板販售，造成周邊居民極大困擾，轄區台中市第四警分局、市府工務局等單位獲報查辦中。

嶺東路社區住戶說，臭豆腐味道受不了，向派出所反映，警察告知該處屬市府綠地範圍、非道路空間無法可管，接著致電1999市政客服後雖獲回覆已錄案處理，「市政府好像沒有人要處理」，擔心稽查執法無法到位，申訴形同白費。

請繼續往下閱讀...

「實在太離譜了，公然佔地賣臭豆腐！」台中市議員何文海今天說，南屯綠地竟變違法夜市，市府公有綠地管理機制螺絲鬆了，對於公園綠地管理規範有漏洞，包括夜間稽查與跨局處權責尚未明確化，才讓違規擺攤情形持續出現。

台中市警方、工務局公園路燈工程管理處等單位獲報，依台中市公園綠地園道及行道樹管理自治條例等法規持續查辦。

「臭豆腐」餐車佔綠地賣宵夜。（台中市議員何文海提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法