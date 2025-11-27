為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    醫美納評鑑引醫界反彈 台大醫學院院長：做得好就不怕

    2025/11/27 13:05 記者邱芷柔／台北報導
    醫美納評鑑引反彈，台大醫學院院長吳明賢直言，做得好就不怕。（記者邱芷柔攝）

    醫美亂象頻傳，衛福部規劃透過修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（特管辦法），要求執行高風險醫美手術的醫療機構，須先通過評鑑，引發部分醫界反彈，對此台大醫學院院長吳明賢今（27日）表示，評鑑的出發點是病人安全與醫療品質，「假如你真的做得好，你其實是不怕人家評鑑的。」

    衛福部日前預告修正特管辦法，昨與醫界40個團體討論後，初步取得兩項共識，包括將強化醫美管理，以及2019年後畢業醫師須完成畢業後一般醫學訓練（PGY），才能執行醫美處置；至於診所執行高風險醫美手術須通過評鑑等爭議較大的議題預計下週三再行討論。

    針對評鑑制度，形體美容外科醫學會指出，特定美容手術被要求通過品質認證，出發點雖是安全，但目前僅由醫策會負責認證，形同單一來源。學會強調並非反對評鑑，而是反對單一壟斷，主張應引入醫師公會及相關專科醫學會等多元專業單位共同參與。

    吳明賢今日出席「2025智慧健康新紀元 科技賦能 促進全民健康」論壇，回應相關爭議時指出，評鑑的目的「其實是為了患者好，也為了病人的安全跟醫療品質」，不論採取何種形式，核心只有八個字，「醫療品質、病人安全。」

    對於評鑑「壟斷」質疑，吳明賢直言，「這個就是一個專業的問題，沒有所謂壟斷的問題。」他指出，學會的功能在於「促進學術的發展以及做教育的工作」，並保障會員權益，學會成立的目的，並不包括執行評鑑。

    吳明賢也說，除非醫策會沒有專業人員，才會委託學會辦理相關事項，而據他所知，目前交由學會負責的僅有專科醫師考試，「並沒有包括評鑑這件事情。」他強調，在醫療資訊高度不對等的情況下，民眾很難單靠網路廣告或網紅判斷醫療專業度，「所以假如能夠有政府來做把關，我想對民眾是更好的。」

