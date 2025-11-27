為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    超離奇！反嘴鴴腳趾被文蛤夾住甩不開 鳥友美拍爆結局

    2025/11/27 13:00 記者蔡文居／台南報導
    這隻反嘴鴴腳趾被一顆文蛤夾住甩不開，羽毛也沾染了血跡。（李正峰提供）

    台南野鳥學會資深鳥友李正峰日前意外拍到一隻冬候鳥反嘴鴴，腳趾被一顆文蛤夾住甩不開，腳趾破皮流血，也沾紅了腹部羽毛。雖然，反嘴鴴飛行並不受影響，但文蛤一路隨行緊夾住腳趾不放，看來起相當滑稽。整個過程被全程拍下，精彩的美拍及離奇意外，引起鳥友熱議。

    李正峰表示，他於25日下午前往嘉義東石鄉網寮村賞鳥，在一處濕地意外目擊到這隻反嘴鴴被一顆看起來像是文蛤的貝類，夾住左腳趾的第一趾的趾尖，文蛤看起來夾得很緊，造成反嘴鴴的腳趾流滿了血，也沾紅了腹部羽毛。反嘴鴴一直無法甩開，只能用單腳起飛，隨後還加入鳥群一起飛翔，看起來並無礙於飛行。

    本身也具獸醫師身份的李正峰說，這隻反嘴鴴很衰，可能涉水時，腳趾碰觸到水中的文蛤，剛好被閉合夾住。幸好牠被夾住的腳趾只是第一趾的趾尖，文蛤如果沒有打開，長時間下來，該腳趾會壞死脫落，不致危及性命；另一狀況，如果文蛤一直未接觸到水，則會乾枯而死，屆時就會自然打開。

    反嘴鴴長約42至45公分，常出現於濱海濕地如鹽田、草澤、湖泊或魚塭。在台灣多數地區並不容易看到，過去台南一直是反嘴鴴的大本營，如今族群數漸增，並四處擴散，但仍以台南族群數最多。

    反嘴鴴一直無法甩開文蛤，但仍能用單腳起飛。（李正峰提供）

    被文蛤夾住腳趾的反嘴鴴，與鳥群一起飛翔，看起來並無礙於飛行。（李正峰提供）

    反嘴鴴左腳趾被文蛤夾住甩不開，仍無礙於飛行。（李正峰提供）

