你車銀優？ 徵一日女友要求AA還要對方排行程 僅願付晚餐燒肉錢

1位自稱在日23歲台籍男大生想徵1日女友，不料遭網友群嘲「人窮願望不要太多」、「以為自己車銀優嗎」。（圖擷取自社群平台「X」、「Threads」，本報合成）

外貌普通的男性行為又像個巨嬰，在網路上被戲稱為「普公嬰」。近日一則「在日台灣人徵1日地陪」PO文於社群平台「Threads」上掀起話題，原PO希望對方能排好1日行程，期間花費AA（均攤），晚餐燒肉他請客，此文一出引起網友譁然「人窮願望不要太多」、「安排整天行程還要伴遊，以為自己是車銀優？」，也有網友發現該帳號無露臉，無IG，沒有備用信箱跟防驗證，恐怕是假帳號或AI。

原PO自稱23歲的台籍在日大學生，對東京不熟，希望有女生在下個月21日陪他在東京從早玩到晚，體驗「有女朋友的感覺」可以先聊天看看適不適合，由女方安排21日所有行程，當日所有開銷都希望是AA，不過如果有小吃他也可以掏腰包，主要玩得開心最重要，強調他自己沒什麼跟女生交流的經驗，只是希望當天有人可以陪他出去玩。

請繼續往下閱讀...

對此網友看了直搖頭，「你很清楚表達了你又懶又窮還很自我中心」、「建議去看一下人家地陪一小時是多少錢，去之前還要跟你聊天面試，夠了真的有夠摳」、「懶人包：我想要當廢物，有漂亮女生帶我去玩，但我只願意請晚餐，而且是我想吃的 （要先面試」、「她自己一個人玩就好，為什麼要免費伺候你？」、「是找長照還是托嬰阿？」、「想要體驗一下有女朋友就去找付費的一日女友」、「獨旅這麼爽到底誰要跟窮逼男出去玩」。

不過也有網友質疑這是網軍經營假帳號的起手式，第一則貼文發個引戰文，就能爆出滿滿的流量，這種帳號日後會帶的風向不會對台灣社會有正面幫助，遇到檢舉就對了。

網友狂噴異想天開的原PO。（圖擷取自社群平台「Threads」）

有網友提醒可能是假帳號。（圖擷取自社群平台「Threads」）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法