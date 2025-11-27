竹市公共化幼兒園採全學區登記、統一招生 2歲專班最搶手

新竹市府教育處宣布，從明年115學年度公共化幼兒園全面採全學區登記、統一招生，預料2歲專班將成熱門搶手專班。（記者洪美秀攝）

新竹市府教育處指出，將從明年115學年度起推動「幼教三大利多」措施，其中公共化幼兒園全面實施「全學區登記、統一招生」制度，取代過往比照國小學區入學模式。新版招生制度讓家長不必再為報名奔波，可更便利地就近選擇最合適的幼兒園；另招生流程每位家長可在登記時最多選填兩個志願，包括1間公立幼兒園與1間非營利幼兒園，錄取後擇一園報到。而預料其中2歲專班將是最熱門的搶手專班。

另115學年度起，竹市公立幼兒園2歲幼兒專班的師生比將由現行的1：8調降為1：7，讓幼童獲更好的引導與陪伴，同時也讓教師有更多心力關注孩子的學習與發展。另115年度1月起，對40歲以上公立幼兒園契約進用人員（教保員、職員及廚工），市府每年提供4500元的健康檢查補助，肯定進用人員投入幼教工作的努力與奉獻。

教育處表示，透過招生制度的優化、師生比的調整，到健康補助的落實，期用「幼教三大利多」措施的推動，讓幼童開心快樂成長。

