陽明山山藥季將登場！ 黑白山藥創意料理對決 全新商品首度亮相

士林區農會與財團法人七星農業發展基金會聯手舉辦「士林山藥小隊、開創美味新挑戰」，將在11月29日到30日於假日建國花市登場，今年活動以「看見山藥的多元風貌」為核心，規劃系列市集、料理示範。（北市產發局提供）

陽明山山藥季即將登場，士林區農會與財團法人七星農業發展基金會聯手舉辦「士林山藥小隊、開創美味新挑戰」，將在11月29日到30日於假日建國花市登場，今年活動以「看見山藥的多元風貌」為核心，規劃系列市集、料理示範、食農教育互動體驗及滿額好禮贈活動，深入了解陽明山在地小農與優質山藥，號召民眾一起食在地、買當季、挺小農，支持在地農業。

北市產業發展局表示，活動最大的亮點是「黑白山藥對決」創意料理秀，以陽明山當季新鮮白山藥及紫山藥為主角，呈現截然不同的黑白雙路線料理，讓民眾看見「當季食材」也能玩出全新味蕾。此外，山藥產銷班及主辦單位共同研發山藥系列新產品，也將首度在建國花市亮相。

請繼續往下閱讀...

產發局表示，掌握最新活動資訊的朋友，可追蹤「士林區農會推廣部」粉絲專頁 ，第一時間獲得活動消息不錯過，並更多關於北市產業局的相關活動，歡迎至「台北市政府產業發展局」FB粉絲專頁或產業局官網查詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法