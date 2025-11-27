為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市環保局發放有機質肥料 開放線上申請領取

    2025/11/27 12:41 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市環保局表示，114年度第四季有機質肥料發放將於12月1日上午11時起，於「田園銀行網路平台」開放線上申領。（台北市環保局提供）

    台北市環保局今（27）表示，114年度第四季有機質肥料發放將於12月1日上午11時起至12月5日上午11時止，或額滿為止，於「田園銀行網路平台」開放線上申領，預計發放8000份，邀請喜好園藝植栽的市民朋友共同響應資源循環再利用。

    台北市廚餘回收分為「堆肥廚餘」及「養豬廚餘」，堆肥廚餘製作有機質肥料後，每季開放台北市民透過「田園銀行網路平台」申領，每人每次可領取10公斤。

    環保局說明，北市家戶廚餘回收再利用製成堆肥，透過田園城市平台提供民眾領取使用，符合聯合國永續發展目標（SDGs）第11項「永續城鄉」及第12項「確保永續消費及生產模式」，同時實踐了環境保護、資源循環及廢棄物減量目標。

    環保局表示，114年度截至第三季有機質肥料已發放152.21公噸，第四季將開放民眾申請數量計8000人次，歡迎更多市民朋友加入田園城市行列，共同打造綠色、健康及永續的城市。

