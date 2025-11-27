為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北挺企業拓展市場 「參展補助金」明年首梯次12/1起受理

    2025/11/27 12:26 記者黃政嘉／新北報導
    承豐精密工業公司今年5月參展「COMPUTEX+2025」。（新北市經發局提供）

    承豐精密工業公司今年5月參展「COMPUTEX+2025」。（新北市經發局提供）

    新北市經發局為協助新北企業拓展國際市場、提升品牌能見度，現持續推動「鼓勵廠商國內外參展補助計畫」，明年度補助分2梯次辦理，第1梯次自12月1日開放申請，依展售活動地點及類型不同，個別參展最高補助4萬元，組團參展最高補助每家8萬元，歡迎廠商申請。

    經發局長盛筱蓉表示，參展補助計畫自2015年推動以來，已補助逾2750家廠商，補助金額超過7800萬元。今年度共核定311案，預計可創造逾15億元商機，許多新北企業藉由展售活動，成功接觸海外市場，並與國際買主建立合作關係，期盼透過參展補助計畫，協助業者降低參展成本，提升新北產業在全球市場的競爭力。

    經發局指出，承豐精密工業公司今年5月參加「COMPUTEX 2025」，與電子、通訊、工控等產業買主交流，洽談新產品開發、客製化設計及委託製造等合作方向。

    新北市工業會今年8月統籌11家新北企業，組團參加「2025台灣機器人與智慧自動化展」，透過「新北產業聯盟」一體化展示形式，集中呈現產業鏈能量，強化國際買主對新北製造的信賴與認同，預期帶來1.2億元的潛在商機。

    經發局說明，明年度參展補助計畫第1梯次於今年12月1日起受理，參展活動期間介於今年12月16日至明年6月15日間的本市廠商皆可申請；個別廠商參加國外展覽最高可獲4萬元補助金，國內展覽則可獲最高2萬元補助金；參加線上國際展覽的本市廠商也可申請，補助金最高2萬元，詳細可查詢經發局官網（https://reurl.cc/rZWoxZ）。

    新北市工業會於今年8月統籌11家企業參加「2025台灣機器人與智慧自動化展」。（新北市經發局提供）

    新北市工業會於今年8月統籌11家企業參加「2025台灣機器人與智慧自動化展」。（新北市經發局提供）

